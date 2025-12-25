年末壓軸韓劇《韓國製造》5大看點：雙男神夢幻陣容！玄彬睽違5年重磅回歸...搭檔鄭雨盛上演諜對諜！首播就有驚心動魄劫機事件...

【文/少女心文室】2025年末將至，最新上線一檔韓劇《韓國製造》，該劇為Disney+年度壓軸大劇！不僅有雙男神玄彬、正雨盛聯袂壓軸出演，還有禹棹奐、曹汝貞、徐恩秀、元志安、鄭星一等卡司主演，該劇由電影《萬惡新世界》、《南山的部長們》的禹民鎬導演首次執導劇集作品，玄彬與鄭雨盛主演，2025年12月24日於Disney+與Hulu上線公開第一季，第二季預定在2026下半年公開，趕緊一起來看新劇看點吧！

廣告 廣告

Disney+《韓國製造》鄭雨盛、玄彬海報

1.Disney+韓劇《韓國製造》線上看：雙男神玄彬、鄭雨盛年度諜報動作韓劇！劇情以真實事件「淀號劫機事件」為本劇開場！

《韓國製造》(Made in korea)由韓國雙男神玄彬、鄭雨盛主演年度諜報動作韓劇！劇情設定在動盪的1970年代，關於他們波瀾壯闊人生故事！講述對財富與權利不擇手段的白冀兌和為了阻止他而不惜一切的檢察官張健榮！白冀兌過著危險的雙面生活，在金錢和權力的誘惑下，白冀兌不斷擴大自己的走私網絡與在情報局內的勢力，然而，一名不為權勢所動的正義檢察官對他展開調查，威脅著他多年來所建立的一切，兩人在危險的激烈競爭中，共同面對韓國社會發生的重大事件，為了表述那個時代的衝擊與混亂，劇情以真實事件「淀號劫機事件」為本劇開場！

Disney+《韓國製造》玄彬劇照

2.Disney+韓劇《韓國製造》線上看：《韓國製造》本劇還原1970年代氛圍！玄彬、鄭雨盛詮釋角色擁有兩種截然不同的燈光模式

《韓國製造》本劇為了還原1970年代的氛圍，遠赴釜山、日本、泰國等多地進行大規模取景，導演禹民鎬力求一集如同一部電影的質量。燈光指導金京錫透露，他為兩位男主角採用兩種截然不同的燈光模式，以強烈的陽光將白冀兌勢不可擋的能量和慾望視覺化；以昏暗和濃重的光線自然融入張健榮的人物性格。此外，劇中的主要場景，包括白冀兌辦公室的擺設，都經過細緻的考證；透過劫機事件、浩瀚的夜海、井然有序的軍隊等場面，真實展現壯觀的格局和令人不寒而慄的懸念。

Disney+《韓國製造》玄彬、鄭雨盛海報

3.Disney+韓劇《韓國製造》線上看：玄彬變身對財富還有權力都有極大野心人物，為中央情報部釜山分局情報課課長，卻是位危險的生意人！

43歲玄彬上一部電視劇作品已經是2019年夯劇《愛的迫降》，與女神孫藝真結婚後，目前還未回歸小螢幕，不過在大銀幕《機密同盟2》、《火線交涉》、《哈爾濱》都有玄彬的身影，因此各界都相當期待看到玄彬回歸電視劇！玄彬最新作《韓國製造》飾演一名對財富還有權力都有極大野心的人物「白冀兌」，為中央情報部釜山分局情報課課長的身份，卻是位危險的生意人，他將國家視為商業藍圖，對財富和權力有著永無止境的野心。玄彬更在首集展現流利的日文以及精彩的飛機打鬥，不僅要完成救援又要在窄小的走道上擊退敵人，讓玄彬再度帥出新高度！

Disney+《韓國製造》玄彬劇照

4.Disney+韓劇《韓國製造》線上看：鄭雨盛變身釜山地方檢察廰檢察官，具有動物本能和可怕的執著，為，對案件有野獸般的本能與可怕的執念！

52歲鄭雨盛近期也持續活躍電影圈，演出《獵首密令》、《保護者》、《12.12：首爾之春》等電影大作，鮮少演出電視劇的鄭雨盛，在去年演出羅曼史韓劇《跟我說愛我》，也即將重磅演出新作《韓國製造》，在劇中飾演一名檢察官「張健榮」具有動物本能和可怕的執著，為釜山地方檢察廰的檢察官，對案件有著野獸般的本能與可怕的執念，為了堅守信念時常會不擇手段，在豪爽的笑容背後隱藏著複雜的多面性，當他開始懷疑白冀兌的企圖後，毫不妥協地與他對抗！鄭雨盛也表示這個角色有許多「陰暗面」，讓他演得非常過癮，「我會一直思考如何將那些不刻意表現出的陰暗面融入角色，持續在尋找角色的切入點」！

Disney+《韓國製造》鄭雨盛劇照

5.Disney+韓劇《韓國製造》線上看：演技派卡司夢幻陣容：禹棹奐、曹汝貞、徐恩秀、元志安、鄭星一等卡司出演！

《韓國製造》不只雙男神玄彬&鄭雨盛的歷代級夢幻陣容！該劇也集結一票演技派卡司，包括禹棹奐、鄭星一、元志安、徐恩秀、曹汝貞等演員都出演了該劇！禹棹奐飾演「白冀憲」為白冀兌的弟弟，畢業於陸軍士官學校的菁英軍官，與哥哥有著不同的信念，但同時也渴望著成功。鄭星一飾演秘書室長「千席重」為總統警護室長、元志安近期出演了《等待京道》，在新劇飾演說客「池田愉至」為日本黑道「池田」組織的實權人物，懷著成爲組織接班人的野心，與白冀兌共謀合作。徐恩秀飾演調查官「吳藝進」為張健榮的助手，而曹汝貞飾演神秘角色「裴金枝」為經營高級招待所的老闆娘，因常有達官顯要光顧，讓她能暗中掌控國家的權力！眾人上演在1970年代+貫穿韓國近代史的史詩級故事內容！

Disney+《韓國製造》禹棹奐、鄭星一劇照

Disney+《韓國製造》曹汝貞劇照

《韓國製造》在台由Disney+獨播。每週三更新2集！

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！