年末大型活動人潮湧現 魏嘉賢提6建議籲花蓮縣府強化整備

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

近期公共場所安全事件引發社會譁然，花蓮縣議員魏嘉賢今（22）日表示，類似事件可能帶來「模仿效應」，也不排除有不法勢力以網路言論煽動特定人士製造恐慌。面對接續的聖誕節、新年與跨年等大型活動，人潮湧現，地方政府必須提前啟動整備、強化防範強度，用更細緻的機制守住民眾最基本的安全感。

魏嘉賢指出，年末活動人潮密集、場域多元，從車站、商圈、夜市到演唱活動與市集，都可能成為風險熱點。他說，安全不是口號，是讓家人放心出門、安心回家的一套流程。越是人多的時候，越需要把第一時間的通報、疏散、封控與救護做到位。

魏嘉賢提出，縣府應即刻整合警政、消防、交通、民政、觀光與場地主辦單位，啟動跨局處聯防，並納入協勤民力形成更完整的安全網。他提出6點建議，第一，提高見警率與機動巡邏密度，在人潮熱區、交通節點與活動周邊加派巡守與便衣、制服交錯部署，形成可被看見的嚇阻力。

再者，強化活動場域安全管理，入口動線與人流分流、緊急疏散標示、服務台與廣播指引、照明與監視系統檢整，讓「出事時找得到人、看得到路」；第三，建立快速通報與即時應變機制，主辦單位與警方、消防建立單一窗口，明確通報流程與現場指揮鏈，縮短第一時間反應。

第四，擴大協勤民力投入，動員義警、義交、民防團隊、守望相助隊等協勤民力，在出入口、人潮交會點與停車動線協助引導、警戒與即時通報，讓警力更能集中處理高風險事件。

魏嘉賢提及，第五，應加強網路風險監測與闢謠，對於散布恐慌、煽動暴力或可疑訊息，依法蒐證處置，同步提供民眾可信資訊來源，避免謠言擴散；第六，民眾參與的安全合作，鼓勵民眾看到可疑包裹、異常行為或衝突升高跡象，立即通報110；緊急救護請撥119，共同守護公共空間。

「警察與協勤民力出現在你看得到的地方，是最溫柔也最有效的提醒，這座城市有人在守護你。」魏嘉賢強調，要提高防範，不是要讓社會緊張，而是要讓大家更安心，呼籲縣府在活動前公開安全整備重點與聯絡窗口，讓民眾知道「遇到狀況該找誰、往哪裡走、怎麼保護自己與家人」。他並再次提醒社會各界在關心事件時，應避免轉傳未經證實訊息，以免無意間放大恐慌。

照片來源：魏嘉賢辦公室

