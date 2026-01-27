年末大掃除不再卡關 從習慣、用料到設計 輕鬆翻轉清潔體驗

（記者石耀宇／綜合報導）下個月即將迎來農曆新年，家家戶戶陸續展開年末掃除；這不僅僅是環境整理，更像是重整生活節奏的過程；其中，廁所長期潮濕的環境，加上水垢與清潔死角，成為不少人年末掃除時最想處理、卻也最容易感到壓力的空間。

OVO京典衛浴持續以貼近台灣家庭使用習慣，將產品推陳出新，協助民眾降低清潔維護門檻，不論是年末大掃除還是日常整理，都更輕鬆、好維持。

圖／使用正確清潔方式外，選對設備從源頭改善一勞永逸，清潔更省力（OVO京典衛浴提供）

整理的三重價值：從物理空間到心靈淨化的連動

大掃除不僅是清潔，更是在重整身心靈。從物理層面來看，清除堆積雜物能釋放空間、活化動線；在心理層面，心理學研究指出，重複且可完成的整理行為，容易帶來明確的完成感，進而幫助情緒回穩、釋放壓力。而從民俗文化的角度來看，大掃除不只是清掃環境，更有掃除晦氣、迎接新運的象徵。再加上傳統習俗認為，過年期間打掃會將新納的財氣和運氣掃出門外，而有大年初五再打掃的觀念，更使年末大掃除的重要性提升。

不再因「不好清」拖延做家事 馬桶從技術與設計著力更潔淨

然而，衛浴之所以常被視為整理難關，關鍵仍在於清潔難度。國際清潔習慣調查顯示，49%的民眾不會每週清潔馬桶；其中，清潔難度與設備結構複雜度，都會影響日常維護的意願，而拖延清潔便讓衛浴更容易陷入越來越難清的窘境。

OVO京典衛浴從設計與技術著手，降低清潔門檻。智能馬桶系列以超漩渦流式、虹吸噴射式進行馬桶洗淨，多款更搭載「雙重潔淨技術」，搭配二次沖水設計，將馬桶碗面確實沖洗、穢物不殘留。同時，一體燒製成形的外觀設計，也向下延伸到省水單體馬桶系列。OVO省水單體馬桶的水箱與底座間無接縫，且外觀平整，減少接縫有助於降低日常清潔與維護的複雜性，讓衛浴整理變得更省力。

圖／OVO智能馬桶系列「雙重潔淨技術」，一沖就乾淨；省水單體馬桶系列無接縫設計，清潔更省力（OVO京典衛浴提供）

實用保養3大建議：亮瓷釉、清潔方式、空間規劃

清潔業者與專家提醒，若等到水垢與污漬積累後才進行清理，不僅費時費力，也會增加設備耗損風險─「降低附著、減少累積」才是讓衛浴好維持的關鍵。

OVO京典衛浴的瓷器產品全面導入「亮瓷釉」，將高密度釉料高溫燒製成光滑平整的亮澤層，低孔隙率能減少污垢附著，不僅日常使用更易清潔，更使瓷器在多年使用後，仍能保持亮潔外觀。日常維護時，只要以乾布隨手擦拭水珠；清潔時選用軟布或軟材質刷具搭配中性清潔劑，避免傷害設備表面，便能維持長時間的潔淨狀態。此外，透過規劃乾濕分離與抽風、乾燥設備維持通風，也有助於降低潮濕悶味，讓清潔成果更容易被延續。

圖／OVO獨家「亮瓷釉」技術，天天使用好清洗，年年使用亮如新（OVO京典衛浴提供）

年末除舊布新容易變得耗時費力，源自於整年的整潔狀態難以維持。但當選對衛浴設備，有OVO京典衛浴獨家的「亮瓷釉」及「雙重潔淨技術」協助讓日常使用不留痕跡，打掃衛浴就能變得省力、容易，讓你每次整理衛浴都能輕鬆以對。

