年末大掃除！整理專家推2斷捨離原則 列出「20樣必丟清單」

專家分享斷捨離原則，並列出20樣優先丟棄的清單。（示意圖／Pexels）

隨著2025年逐漸進入尾聲，不少民眾開始規劃年終大掃除。專家指出，整理不只是清除雜物，更是重新審視生活狀態的重要過程。日本整理顧問近藤麻理惠認為，斷捨離是一種告別過去、為未來預留空間的儀式，適合在年末階段進行全面檢視，並列出民眾應該丟棄的15樣實體物品、5樣無形負擔。

專家歸納出斷捨離的兩項核心原則，其一為「一年未使用原則」，若物品超過一年未曾動用，日後再被使用的可能性極低；其二是「心動判斷法」，當拿起物品時若無法產生喜悅感受，就應考慮是否放手。透過這兩項標準，有助於快速做出取捨。

在實體物品清理方面，專家建議優先處理最容易累積的日常用品，並列出15項應優先檢視的項目如下：

超過兩年未穿的衣服 尺寸不合身的服飾 破損或起毛球的衣物 只剩單隻的襪子 褪色或變形的內衣褲 已過保存期限的化妝品 長期未用完的試用品 出現破損的梳子 使用過久的舊牙刷 褪色或老舊的毛巾 已過期的優惠券 舊型電子產品的說明書 無法正常充電的充電線 已乾掉無法書寫的筆 超過有效期限的藥品

除了看得見的實體物品外，專家也提醒，無形與數位內容同樣會影響心理狀態，並提出5項建議清理的重點：

手機中長期未使用的應用程式 社群媒體上令人感到壓力或不適的追蹤對象 電子郵件信箱中的垃圾訂閱 早已不合時宜的待辦事項清單 對過去錯誤或遺憾的過度執著

整理專家指出，「捨不得」、「可惜」往往成為物品與情緒堆積的關鍵因素，民眾應該將思維轉變為「值得擁有更美好的生活空間」。專家也建議，整理時應循序漸進，從最容易判斷的物品開始，逐步建立信心，為迎接新的一年做好準備。

