年末大掃除！整理專家推2斷捨離原則 列出「20樣必丟清單」

周刊王CTWANT |薛羽彤
專家分享斷捨離原則，並列出20樣優先丟棄的清單。（示意圖／Pexels）
專家分享斷捨離原則，並列出20樣優先丟棄的清單。（示意圖／Pexels）

隨著2025年逐漸進入尾聲，不少民眾開始規劃年終大掃除。專家指出，整理不只是清除雜物，更是重新審視生活狀態的重要過程。日本整理顧問近藤麻理惠認為，斷捨離是一種告別過去、為未來預留空間的儀式，適合在年末階段進行全面檢視，並列出民眾應該丟棄的15樣實體物品、5樣無形負擔。

專家歸納出斷捨離的兩項核心原則，其一為「一年未使用原則」，若物品超過一年未曾動用，日後再被使用的可能性極低；其二是「心動判斷法」，當拿起物品時若無法產生喜悅感受，就應考慮是否放手。透過這兩項標準，有助於快速做出取捨。

在實體物品清理方面，專家建議優先處理最容易累積的日常用品，並列出15項應優先檢視的項目如下：

  1. 超過兩年未穿的衣服

  2. 尺寸不合身的服飾

  3. 破損或起毛球的衣物

  4. 只剩單隻的襪子

  5. 褪色或變形的內衣褲

  6. 已過保存期限的化妝品

  7. 長期未用完的試用品

  8. 出現破損的梳子

  9. 使用過久的舊牙刷

  10. 褪色或老舊的毛巾

  11. 已過期的優惠券

  12. 舊型電子產品的說明書

  13. 無法正常充電的充電線

  14. 已乾掉無法書寫的筆

  15. 超過有效期限的藥品

除了看得見的實體物品外，專家也提醒，無形與數位內容同樣會影響心理狀態，並提出5項建議清理的重點：

  1. 手機中長期未使用的應用程式

  2. 社群媒體上令人感到壓力或不適的追蹤對象

  3. 電子郵件信箱中的垃圾訂閱

  4. 早已不合時宜的待辦事項清單

  5. 對過去錯誤或遺憾的過度執著

整理專家指出，「捨不得」、「可惜」往往成為物品與情緒堆積的關鍵因素，民眾應該將思維轉變為「值得擁有更美好的生活空間」。專家也建議，整理時應循序漸進，從最容易判斷的物品開始，逐步建立信心，為迎接新的一年做好準備。

