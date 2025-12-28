年末大餐前急救！「一日高鉀菜單」讓妳輕盈登場，吃美食不必有壓力

年末聚餐將近，卻發現衣服開始變緊了嗎？這份「一日高鉀菜單」主打短期飲食調整，搭配充足水分攝取，協助身體代謝多餘水分，作為聚餐前的一天調整參考。

全日飲食三步驟

第一步：清晨啟動

起床後先喝一杯黑咖啡，若不習慣苦味，可加入少量肉桂粉；也可改選無糖椰子水。搭配一顆水煮蛋，補充蛋白質，幫助早晨飲食更穩定。

第二步：午餐簡化選擇

午餐可選擇麥當勞雙層吉事漢堡，建議去除醬料，飲品搭配無糖可樂或無糖紅茶。這樣的組合能提供蛋白質與碳水化合物，維持飽足感，避免下午因過餓而進食過量。

第三步：晚餐視狀況調整

晚餐原則為不刻意進食。若傍晚仍感到飢餓，可吃一根中型香蕉，補充鉀質，協助調整體內鈉含量，改善水腫狀況。

全日重點提醒

飲品選擇以無糖為主，可搭配溫熱的草本茶、氣泡水或無糖茶飲，幫助維持口腔清爽，也有助控制食慾。水分攝取仍是關鍵，建議整天分次補充溫水。此菜單僅作為節日前的一日調整，不建議長期執行，若當天有運動安排，強度也應適中。

飲食原則說明

這份菜單以高鉀、適量蛋白質與水分補充為主軸，目的在協助身體代謝因外食或聚餐容易累積的水分，同時避免過度節食帶來的不適感。

