年末大餐吃不停？營養師曝「超神吃法」不怕胖

歲末年終聚餐一場接一場，家庭聚會、朋友聚餐輪番上陣，餐桌上幾乎都是高油、高鹽、高熱量的美食，讓不少人還沒跨年，體重計就先「破表」。想跟上聚會又怕吃太多，其實未必要在美食和健康之間做選擇。營養師張馨方就分享，只要在聚餐前、中、後先設計好飲食策略，不必刻意節食、也不用拒絕邀約，同樣能吃得開心，身體負擔也不會一次全扛。





張馨方建議聚餐掌握3策略，就可以不擔心變胖。（圖／翻攝自張馨方臉書）

張馨方在臉書專頁「ViVi營養生活話」指出，12月底堪稱飲食失控的「大魔王季節」，餐餐精彩，但身體代謝速度不一定跟得上，因此關鍵在於用餐節奏與順序的調整。她建議，聚餐前可先補充高纖蔬果或無糖優格，讓腸胃先有飽足感，再搭配一杯溫水或無糖茶，不但能穩定血糖，也能避免空腹上桌時不自覺暴食。進入正式用餐時，記得先吃蔬菜、再吃蛋白質，最後才是澱粉，有助控制食量；同時少碰羹湯、炸物與濃厚奶油醬，這些往往是讓熱量悄悄超標的隱形地雷。

大吃後的「懲罰性節食」，反而容易打亂代謝。（示意圖／取自Pexels）

至於聚餐結束後，張馨方也提醒別急著「懲罰性節食」，反而容易打亂代謝。隔天飲食建議回到清淡原型食物，例如清燉湯品、蒸蛋、燙青菜或地瓜，讓腸胃適度休息；搭配20到30分鐘的散步，促進循環、幫助解膩，並補充約1.5到2公升的水分，有助排鈉、減少水腫。她強調，年末聚餐的重點是快樂而非壓力，只要提前做好3階段部署，就能在享受美食的同時，也穩穩守住健康底線，輕盈迎接新的一年。





