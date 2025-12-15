年末天冷、工作壓力大讓頭痛暴增！中醫揭常見四種來源，教你如何從日常避雷
12月進入冬季，氣溫驟降、血管易收縮，是頭痛最常出現的季節之一，再加上企業年度結案、工作量大、心神緊繃，許多上班族會形容腦袋像在燒、整天頭悶脹。外冷內熱，飲食又變得油膩、聚餐多、酒精攝取增加，等於是頭痛三重暴擊。
中醫角度來看，這段期間容易形成寒、熱、濕三氣交雜，導致氣血運行不暢、頭部清陽上升受阻，頭痛自然更常找上門。
以下整理年末抗頭痛四大重點，從日常就能確實減少發作頻率：
1.工作壓力大，容易肝火旺與氣滯
年底加班、長時間盯電腦，讓肝火上炎、氣血不上達頭部，也不上不下，如悶、脹、痛。
建議：
每50分鐘起身 3–5 分鐘，伸展頸肩、活動眼睛
睡前泡腳10–15分鐘，引火歸元、放鬆交感神經
午休可做1分鐘深呼吸，幫助氣順則痛止
2.冷風直吹、忽冷忽熱容易頭皮血管急縮，誘發頭痛
冬天冷風一吹，頭皮血管收縮、循環變差，尤其頸後更是風寒入口。
建議：
出門務必 戴帽子或圍巾，保暖頭項
運動後記得擦汗、避免吹風
若頭痛常發作，睡前可 熱敷後頸10 分鐘，改善風寒引起的緊縮
3.聚餐多、油膩多、酒精多，濕熱與發炎反應增加
尾牙、聖誕派對、聚餐，一不小心就吃下大量油炸、火鍋、辣物、含糖飲料與酒精，體內濕熱堆積，容易誘發偏頭痛、太陽穴脹痛。
建議：
聚餐前喝 一杯溫開水，降低暴食
鍋物以清湯/蔬菜先墊底
減少酒精與含糖飲料
飯後走動10分鐘，避免濕熱滯在體內
4.冬季代謝下降，手腳冰冷、循環變慢，頭部供血不足，身體陽氣下降，血液循環差，很多人會說頭悶悶的，好像不通。
建議：
每天至少 20–30 分鐘輕度運動（快走、伸展、瑜珈皆可）
納入一些溫補的食物，如：
生薑、少量枸杞、少量紅棗、黑木耳、黑豆
避免太重口味或燥熱火鍋
每晚睡前可泡腳10分鐘，改善末梢循環、舒緩下肢的緊繃
年末頭痛不是忙出來的，是身體在提醒你該調整了
冬天頭痛提高，是多重因素造成：
天氣冷容易血管收縮、循環下降
工作多容易壓力累積、肝火旺
聚餐頻繁容易濕熱偏盛、易發炎
睡眠不足容易清陽不上、頭部失養
如果能從飲食、作息、保暖、循環 四面向同時改善，即使再忙，頭痛頻率都會明顯下降。
山茶花中醫診所院長 簡心潔
