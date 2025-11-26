年末好運爆發！4生肖貴人多 有望找到命運導師

進入年末運勢如何？塔羅牌老師艾菲爾表示，生肖虎、生肖馬、生肖羊、生肖豬，這4個生肖在年底的運勢爆棚，尤其是貴人運，過去累積的善緣與實力在此時集中爆發。

塔羅牌專家艾菲爾分析「4生肖」貴人運爆棚。（示意圖／翻攝自pixabay）

艾菲爾分析，生肖虎在年底貴人運強勢提升，力量源自本身的魄力與決斷力。當面對關鍵專案時，生肖虎總能挺身而出，在他人猶豫時展現擔當，讓高層注意到其能力。年底將出現一位重要貴人，在最需要的時刻提供資源、技術或協助，替其補上最後一塊拼圖。這份「有人挺」的力量，不僅助其解決眼前挑戰，也替明年的事業躍升奠定基礎，辦公室貴人方位為正南方位。

生肖馬的年底貴人運來自個人的熱情與感染力，其樂觀如火焰般驅散負能量，讓團隊更願意接近並協助。艾菲爾指出，這段期間主動引薦或隨口分享，都可能促成合作與突破，生肖馬不必刻意尋找，資源會主動靠攏，貴人也樂於並肩同行。年底的好運多來自「主動靠近的機會」，辦公室貴人方位為東南方位。

生肖羊的貴人運在年底迎來爆發，力量來自長期的體貼與溫柔。艾菲爾表示，生肖羊默默付出、不求回報的善意，早已成為人情存摺，年末正是全部返還的時刻。過去受其幫助的人，將在最關鍵的時刻給予重要情報、意外訂單或協助處理複雜關係問題，這份運勢提醒善良是一種長期複利，辦公室貴人方位為西北方位。

生肖豬年底的貴人運帶有福氣與巧合，艾菲爾說明，只要保持隨和與開放心態，好運便會自然靠近。生肖豬的貴人往往出現於意想不到的場合，例如一次輕鬆的聊天、一段偶然的交流，就可能得到關鍵啟發，一句話就點醒並帶其走出卡關。這份「無心得運」的能量，使生肖豬在年末找到新方向，辦公室貴人方位為正西方位。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

