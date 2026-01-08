年末家庭聚餐怎麼選？惹鍋以三款特色湯底與自助吧，收服全家人的口味

年末氣氛特別適合與家人聚餐，但對不少家庭來說最怕「口味不一」，長輩想吃清爽、年輕人偏好重口味、小孩又需要口味溫和的選項。從台中起家的火鍋品牌「惹鍋」，正是靠著高度辨識的特色湯底，在家庭客群中累積穩定口碑。

話題度最高的「香菜鍋」，湯頭濃郁、香氣鮮明，深受香菜控喜愛；「蒜頭蛤蜊鍋」則以鮮甜不膩取勝，長輩與孩子接受度高；而「胡椒豬肚鍋」主打辛香暖胃，是不少爸爸媽媽在天冷時的首選。多元湯底配置，讓一家人同桌用餐也能各點所愛，降低點餐難度。

自助吧豐富又安心，家庭客群吃得飽也吃得巧

除了鍋底選擇彈性，惹鍋的自助吧同樣是家庭聚餐的一大優勢。蔬菜區提供多款當季時蔬，讓家長能安心替孩子補充營養；火鍋料則走豐富多樣路線。飲品、咖啡、冰沙到冰淇淋一應俱全，用餐節奏更有彈性，孩子有甜點、長輩能喝熱飲，大人也能輕鬆聊天不趕時間。這種「一站式滿足」的配置，讓惹鍋成為不少家庭固定回訪的聚餐地點。

四人同行一人免費，平日聚餐精打細算更有感

在物價持續上升的情況下，家庭聚餐的「價格友善度」更顯重要。惹鍋近期推出的「四人同行一人免費」優惠，也正好打中家庭族群需求。即日起至1月30日止，於週一至週五指定時段內用，只要四人同行並點滿四鍋，即可享有一人免費，折抵以同桌最低價鍋物計算。

適用時段包含11:00至17:00的下午場，以及21:00至凌晨4:00的宵夜時段，對於彈性時間的家庭或假日前聚餐特別划算。活動僅限平日內用，且不可與其他折扣併用，但會員集點與優惠券仍可使用，整體CP值相當有感。

家庭聚餐新選擇，一鍋火鍋拉近彼此距離

現代家庭聚餐不再追求過度複雜的排場，而是希望「吃得舒服、聊得久、價格不造成負擔」。惹鍋結合特色湯底、自助吧與明確優惠機制，正好落在這個甜蜜點上。對許多家長而言，一鍋熱湯不只是用餐，更是讓全家人坐下來好好聊天的媒介。無論是週末前的平日聚會，或三代同堂的小型聚餐，惹鍋以高CP值與彈性選擇，成為越來越多家庭心中的安心聚餐選項。

惹鍋：https://bby.news/惹鍋官網

