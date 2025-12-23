年末寒冬聚餐潮升溫！耶誕跨年就到台中「惹鍋」吃鍋，享受溫暖的用餐氣氛

年末氣溫驟降，耶誕節、跨年接連到來，火鍋成為不少人聚餐的首選。在台中起家的火鍋品牌「惹鍋」，憑藉特色湯底與高CP值自助吧，早就成為冬天餐桌上的固定班底。無論是朋友相約、家庭聚會，或跨年夜想找個溫暖又熱鬧的地方，惹鍋都成為不少民眾的口袋名單。

三大特色湯底坐鎮，暖身又有話題性

在競爭激烈的火鍋市場中，惹鍋以「口味差異化」成功突圍，其中最具代表性的「香菜鍋」，濃郁湯頭搭配大量新鮮香菜，長年在社群掀起討論熱潮；而「蒜頭蛤蜊鍋」以鮮甜暖胃著稱，適合想吃得清爽又補氣的族群；「胡椒豬肚鍋」則主打辛香溫潤路線，是寒流來襲時不少顧客的指定款。三款湯底各有擁護者，也讓惹鍋在冬季聚餐市場中具備高度辨識度。

高CP值自助吧加持，聚餐也能吃得滿足

除了鍋底有亮點，自助吧同樣是惹鍋的強項。多款當季蔬菜、精選火鍋料、麵食、飲品與冰品一字排開，從青菜到甜點一應俱全，讓「吃得飽」不只是口號。甜點與冰品更導入知名品牌，搭配飲料機、咖啡機與冰沙選項，讓聚餐從主餐一路吃到尾聲都不冷場，也成為不少人跨年續攤的理想選擇。

四人同行一人免費，平日聚餐更划算

為迎接年末聚餐旺季，惹鍋同步推出期間限定優惠。即日起至1月30日止，於週一至週五指定時段內用，四人同行且點滿四鍋，即可享有「一人免費」優惠，折抵以同桌單筆消費最低價計算。

適用時段包含11點至17點，以及晚間21點至凌晨4點的宵夜場，特別適合避開尖峰時段的朋友、同事或夜貓族聚餐。活動僅限平日內用，且不得與其他優惠合併使用，但會員集點與優惠券仍可搭配，整體換算下來相當划算。

耶誕跨年相聚一起，一鍋熱湯就是最好儀式感

對許多人而言，年末不只是倒數與慶祝，更是一段需要被好好款待的相聚時光。一鍋熱湯、滿桌笑聲，往往比華麗排場更令人難忘。從特色湯底到自助吧，再加上期間限定的多人優惠，惹鍋成功把「聚餐的溫度」與「價格的誠意」結合起來，也讓耶誕與跨年多了一個溫暖又實在的選擇。今年年末，不妨揪團走進惹鍋，用一鍋熱氣，替今年畫下溫暖的句點。

惹鍋：https://bby.news/惹鍋官網

