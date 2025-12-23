年末小心流感！6旬婦染疫「多次心跳停止」不治 疾管署：威脅仍大

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

今（2025）年底流感疫情雖暫時趨緩，但仍傳出憾事。疾管署今（23）日公布上週新增16起重症與6起死亡個案。在死亡個案中，一名居住於南部的60多歲女性個案尤其引人關注，該患者因間歇性發燒與畏寒症狀持續約半個月，求診時已發展為肺炎，即便院方積極投藥救治，病程中仍不斷出現心跳停止，最終在住院三週後宣告不治。

疾管署今（23）日公布上週新增16起重症與6起死亡個案，所感染的病毒株以H3N2為主。（示意圖/photoAC）

根據疾管署監測數據顯示，上週全台類流感就診人次約為8萬3851，與前一週數據持平，呈現年底少見的疫情平緩期。上週新增的16例重症所感染的病毒株以H3N2為主（佔12例），且6例死亡個案所感染的病毒株也均為H3N2。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名婦人本身有糖尿病、高血壓及氣喘等慢性病史，且今年未接種流感疫苗。她自11月起出現發燒、畏寒症狀，病程約半個月後惡化為肺炎並出現呼吸困難，轉入加護病房後快篩確診為A型流感，期間又併發黴菌感染，病情持續惡化，最終於12月中旬過世。

儘管目前本土疫情穩定，但疾管署疫情中心副主任李佳琳提醒，國際間疫情已有上升趨勢，加上近期溫差劇烈及年終聚會頻繁，流感傳播的可能性正不斷提高。入冬後呼吸道病毒活躍度不減，民眾應嚴格遵守勤洗手、咳嗽遮掩等防疫規範，若有感冒症狀則建議戴上口罩居家休養。

疾管署呼籲，具公費資格的65歲以上長者及慢性病患等高風險族群，應儘早完成疫苗接種以增强保護力。若發現自己或家人出現呼吸短促、胸部疼痛、意識模糊或血壓降低等重症警訊，務必即刻就醫，遵循醫囑服藥治療，以規避演變為重症的危險。

