年末就是要吃蟹！壽司郎「年終賀蟹」限時19天登場 多款經典螃蟹壽司回歸

年末將近，台灣壽司郎宣布自12月24日起至1月11日，限時19天推出「年終賀蟹」活動，集結多款期間限定螃蟹壽司，從帝王蟹、松葉蟹到紅雪蟹，替歲末聚餐多添一點豪華感。

（圖／壽司郎提供）

「年終賀蟹」主打多種不同風味的螃蟹料理，無論偏好肉質厚實、口感細緻，或是蟹香濃郁路線，都能在活動期間一次嘗到。除了新品登場，過去深受顧客喜愛的螃蟹餐點也同步回歸，成為不少老饕每年年末關注的固定檔期。

其中，活動話題之一的帝王蟹壽司，以份量感十足的蟹腳呈現，炙燒後帶出蟹肉本身的香氣與甜味，視覺與口感都相當搶眼；松葉蟹系列則走細緻路線，蟹肉柔嫩、風味純粹，是喜歡原味系海鮮的首選。紅雪蟹餐點則以蟹香明顯、口感多汁受到青睞，也是不少人記憶中的年末限定滋味。

廣告 廣告

（圖／壽司郎提供）

除了壽司品項，壽司郎每年銷量驚人的茶碗蒸，也在活動期間推出升級版本。加入蟹肉與熱騰騰芡汁的「芡汁蟹肉茶碗蒸」，在寒冷季節特別受到歡迎，成為不少顧客搭配螃蟹壽司的暖胃選擇。

延伸閱讀

麥當勞「蕈菇滿福系列」12/24限期回歸！連續10週早餐優惠大放送，最低65折起

草莓季回歸！亞尼克浮誇系「戀莓物語」、大人味「威士忌生乳捲」12/15登場