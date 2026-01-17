年末尾牙聚餐多「這病」失控高風險期！ 沒症狀就可能已傷心腎 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

年末尾牙與聚餐頻繁，上班族的作息與飲食往往容易變得不規律，亞東醫院新陳代謝科主任江珠影提醒，這一段時間正是國人血糖容易失控的高風險期，部分原本沒有症狀的人，也可能在年度健檢中意外發現罹患糖尿病。建議民眾聚餐時注意控制份量、避免過量甜點與酒精，並盡量維持運動習慣，才能既享受美食，也守護血糖健康。

40歲、在科技公司擔任工程師的王先生就是一例，平時工作忙碌的他，三餐不定時，幾乎沒有運動習慣，近期進行例行健康檢查時赫然發現，空腹血糖高達185 mg/dL，糖化血色素（HbA1c）更高達9.2%（正常值 <5.7%）。

廣告 廣告

江珠影表示，許多人在初期可能沒有典型症狀，如口渴、頻尿、體重下降或視力模糊，但高血糖已悄悄損害血管與器官。許多患者誤以為「沒症狀就沒事」，卻可能已在不知不覺中影響心臟與腎臟健康。

血糖過高，為何傷心又傷腎？江珠影說，長期高血糖會讓血液像「糖水」般流經全身，與血管壁及蛋白質產生「糖化作用」，造成血管硬化、慢性發炎，增加心臟與腎臟負擔。血糖控制不佳會加速血管老化、變狹窄，增加心絞痛、心肌梗塞及中風風險。

研究更顯示，糖尿病患者死於心血管疾病的機率比一般人高2到4倍；腎臟方面，高血糖也會令腎臟過勞，初期可能僅有尿蛋白微量，隨病程進展可能導致腎功能下降，嚴重時甚至需要洗腎。

江珠影表示，血糖失控的危險在於它會在不知不覺中傷害血管與器官，即使沒有口渴、頻尿或胸痛等典型症狀，心血管阻塞或腎功能下降可能早已悄悄發生，直到病情惡化才察覺問題。糖尿病管理最困難之處在於血糖波動不易察覺，僅靠零星測量難以掌握全貌，近年發展的連續血糖監測（CGM），可24小時即時記錄血糖變化，協助找出餐後高血糖、夜間低血糖及飲食、運動對血糖的影響，讓血糖管理與治療調整更精準，也有助降低心臟與腎臟併發症風險。

不只是吃藥，江珠影強調，穩定血糖還需要生活型態的全面管理，包括「規律檢測、及早發現」、「飲食均衡、控制份量」、「維持體重、規律運動」、「按時服藥、遵循醫囑」、「戒菸限酒、控制三高」五大重點，全面管理才能降低心腎併發症風險。

照片來源：亞東醫院提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

春節放9天怕斷藥 記住這「日期」！健保首度開放提早14天領藥

毒米糠油已過46年 全台還列冊1855油症患者！衛福部啟動健檢專案

【文章轉載請註明出處】