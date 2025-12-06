年末府城盛典 林百貨摩登大遊行華麗引爆

林百貨府城摩登大遊行六日登場，各式各樣精彩展演，讓這場活動成為府城今年冬季最繽紛的年度城市盛事。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

二０二五林百貨府城摩登大遊行「作伙來林 逗熱鬧」六日下午歡樂登場，以林百貨時代風華為舞台，全新嘉年華場景、三十組表演團隊、上千則民眾祝福及精彩的舞台應援接力，輪番上陣，串連遊行、街景、文化與夜間派對，成為府城今年冬季最繽紛的年度城市盛事。

林百貨攜手「艸非火」推出「繽紛旗海共創計畫」裝置藝術，事前向市民與旅客募集近千則手寫祝福，再轉化為獨一無二旗幟創作，旗海翻騰，為城市增添繽紛。舞台區則設置格紋地板、懷舊座椅，以嘉年華概念貫穿整體視覺設計；街道兩側布置多組大型拍照背板與互動框景讓民眾取景，現場還有街頭藝術表演者、復古經典遊戲及人氣美食市集，讓街道成為融合藝術與生活的城市文化舞台。

超過三十組團隊、超過六百位表演者，自河樂廣場啟程出發，內容包括旗舞藝術、創意造型、傳統武藝、合唱、街頭雜技與青年隊伍，高青流行館以旗幟、亮麗造型服裝與高蹺，展現視覺亮點；街舞、日舞、神鼓、武術等多組文化團隊，以鼓點節奏、劍影身段與舞步帶出府城文化脈動；另有多校學子展現滿滿創意與活力。

林百貨是日本人在日治時期開設的百貨，在陸日衝突之際，今年遊行邀請台南市日本人協會、台日文化友好交流基金會兩個台日友好團體參與，更彰顯台日友誼。遊行隊伍沿街展演，和民眾熱情互動，將中正路變身為街道嘉年華會場，而展演台上，啦啦隊、鼓隊熱力十足的展演應援，帶動全場氣氛，嗨翻全場。

林百貨每年的摩登節慶大遊行活動，成為眾所期盼的盛典，串聯府城歷史人文、街區風景與在地創意能量，透過嶄新主題與遊行隊伍，為府城街頭帶來耳目一新的摩登風景。林百貨表示，身為台南重要文化地標，展現台南兼具文化、創意與溫度的城市特色。