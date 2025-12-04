年末彩蛋！北捷中山站復刻《動物方城市2》經典場景 還有9米聖誕樹

【記者張綵茜／台北報導】近日電影《動物方城市2》大熱賣，引起廣泛討論；台北捷運中山站4號出口廣場打造聖誕主題裝置，除了推出9米高銀白夢幻聖誕樹，還復刻動畫電影經典場景打卡點。

北捷公司表示，即日起至1月15日於中山站4號出口廣場打造《動物方城市2》聖誕主題裝置，推出9米高銀白夢幻聖誕樹，並復刻動畫電影經典場景打卡點，結合兔子茱蒂警官、狐狸尼克及樹懶快俠等角色元素。

北捷公司指出，聖誕樹周邊圍繞電影中「動物方城市」中央車站、公車站亭等經典場景，長頸鹿悠閒伸長脖子張望、大象坐在椅子上專心閱讀及樹懶慵懶看著手機，一起耐心等待公車進站。

此外，「復古聖誕節市集」於今（5日）至12月31日每日在心中山熱鬧登場，集結滿滿聖誕小物與美味點心；另外，北捷App「台北捷運Go」新會員下載輸入邀請碼「B688」完成註冊後，於心中山市集服務臺可領取捷運點20點及限量聖誕小禮包或拍貼機免費體驗。

同時，捷運商品館販售的人氣「魯斯佛」系列周邊商品持續熱賣，本次推出限量「迪士尼貓狗主題一日票禮盒」，禮盒內含冬季必備的絨毛杯套，以及迪士尼貓狗主題限量版面捷運一日票；下載「台北捷運Go」 App扣1點可領取95折優惠券。

捷運中山站打造9米高銀白夢幻聖誕樹。台北捷運公司

