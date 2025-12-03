年末必收夢幻精品包清單！Valextra絨毛包可愛爆擊、CELINE這顆半月包社群狂洗版

（圖／品牌提供）

包包真的買不完、年末要犒賞自己的看過來～這次新款精品包推薦，從軟糯絨毛、雕塑廓形到閃亮金屬細節，每一款新品都像是在替年末慶典拉開序幕—魅力滿點、勸敗指數破表。準備好了嗎？一起鎖定這波不買會後悔的精品包清單吧！

新款話題精品包：CELINE Soft Triomphe 手袋

如果年末想入手精品包來犒賞自己，那CELINE全新 Soft Triomphe 手袋絕對不能錯過！以「柔軟得剛剛好」的法式美學，在時髦圈瞬間成為低調奢華的新指標，一揹上完美詮釋日常的自在優雅～

（圖／品牌提供）





Soft Triomphe是Michael Rider為CELINE打造的首個系列，延續品牌的極簡與純粹。選用柔軟亮澤羊皮革製作，在柔軟質感與立體輪廓間取得巧妙平衡，低調的微縮 Triomphe 磁吸扣飾、日常實用比例與流暢的線條為特徵。

（圖／品牌提供）





推出兩款包型：圓潤廓形搭配翻蓋設計的 Besace 手袋，以及更為纖巧、自然貼合身形的 Half Moon 手袋，兩款皆可肩背或斜挎，風格百搭，適用不同場合。Soft Triomphe手袋提供三種配色：黑色、淺棕褐、酒紅，每一款都能直接切換白天上班、晚上赴約的不同心情，而柔軟觸感搭配金屬細節，直接展現什麼叫「毫不費力的優雅」！

CELINE SOFT TRIOMPHE BESACE亮澤羊皮革手袋、SOFT TRIOMPHE HALFMOON亮澤羊皮革手袋（圖／品牌提供）

新款話題精品包：McQueen Manta 手袋

今年精品包界的最狂吸睛怪物級新寵非它莫屬—McQueen 全新Manta手袋，一亮相就立刻攻佔時尚社群版面！最讓人尖叫的是，BABYMONSTER成員Ahyeon與Pharita 率先上肩實背～

（圖／品牌提供）



Ahyeon選擇黑色皮革款，搭配水晶吊燈鍊飾與公仔吊墜，再繫上一條紅色雪紡骷髏絲巾，冷冽又致命；而Pharita則演繹帶銀色鉚釘孔眼細節的黑色款，帥氣、俐落、甚至帶點叛逆少女的魅力，展現Manta的酷甜混血美學。

（圖／品牌提供）





新款話題精品包：Valextra 節慶系列Mochi、Milano包款

「一眼喚醒節慶氛圍」的精品包，Valextra Shearling Suede 節慶系列保證是首選。以柔毛與麂皮的雙重溫度打造冬季專屬質感，雪白質地襯托著蓬鬆絨毛，視覺和觸感都瞬間填滿幸福值。Mochi 包款，小巧、可愛、討喜到像是冬天的甜點，蓬鬆絨毛讓它有種很治癒的魅力。

（圖／品牌提供）





Milano包款，完美詮釋冬日時髦的都會優雅。堅固輪廓遇上柔軟材質，呈現冷靜精緻感，就算全身穿厚大衣也能輕鬆提升氣場，是冬季通勤與節慶場合都能carry全場的必備之選。

（圖／品牌提供）





