年末必買「搶手級限定彩妝」清單！BOBBI BROWN ×愛麗絲夢遊仙境、IU同款冰透紫唇膏、黛珂奢華蜜粉全都瘋搶中

每年年底都是彩妝迷最期待的大日子，因為所有品牌都會拿出壓箱寶：聯名包裝、節慶色選、奢華限量設計一次炸出！2025冬季更誇張，從Bobbi Brown的《愛麗絲夢遊仙境》夢幻聯名，到IU親自演繹的雅詩蘭黛「薰衣草之吻」紫系熱潮，再到黛珂年度必搶的頂級蜜粉盒，每款都漂亮到讓人毫不猶豫直接加入購物車。

Bobbi Brown ×愛麗絲夢遊仙境：夢幻聯名美到不收藏不行

仙境系包裝＋全系列視覺是這次最大亮點這次Bobbi Brown把《愛麗絲夢遊仙境》的奇幻故事變成整套限量彩妝，將紅心皇后、柴郡貓、白兔先生等元素做成高級插畫包裝，眼影盤甚至還有愛麗絲壓紋，開盒就像打開童話書！整體色調比想像中更耐用，不是「可愛一次性」，反而是日常能駕馭的裸粉、玫瑰、柔霧系色彩，把夢幻感變成真正能每天用到的美妝單品。

眼影、氣墊、蜜粉、唇膏全部升級實用度八色眼影盤把4款霧面＋4款珠光做到剛剛好，玫瑰裸色打底、俏皮亮片點綴，從上班溫柔眼到節慶派對妝一次搞定！霧光持久氣墊粉餅是底妝控會秒收的一款，一拍融膚、防水、持妝高效，再搭配輕隱毛孔柔焦蜜粉餅，把毛孔直接柔焦到像開濾鏡！金緻緞光唇膏則是推出全新色選，奶霜柔霧質地、10小時持色不乾，#Wonderland Rose顯白效果極強，是今年最值得收藏的限定唇膏。

Bobbi Brown愛麗絲夢遊仙境八色盤／2,600元（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

Bobbi Brown霧光持久氣墊粉餅／2,400元、輕隱毛孔柔焦蜜粉餅／2,200元（圖／吳雅鈴攝）

Bobbi Brown金緻緞光唇膏3.5g／1,450元（圖／吳雅鈴攝）

雅詩蘭黛「薰衣草之吻」：IU同款冰透紫冬季大勢色

冬季流行色＝冰透紫！IU 同款帶起全新紫調潮流今年冬季韓國最強的話題色就是「仙氣冰透紫」！雅詩蘭黛把這個趨勢完整做成一套限量系列，由代言人IU以粉紫光澤妝容示範，從視覺到氣墊外盒都改成柔紫色，整體氛圍浪漫又帶微透明光，完全是年底活動、派對最吸睛的色系！櫃點還同步推出「韓系微整級」訂製彩妝教學，把眼周澎潤、小臉光影、水光奶霧肌畫法全部教給你，不用動刀也能秒變身韓星。

12/1起開放預約「薰衣草之吻」系列之訂製彩妝教學活動，只要繳交500元預 約金(可於活動當日消費折抵正貨)，當日出席並購買任一產品就能加碼獲贈「薰衣草之吻髮圈+年輕無敵膠原霜5ml」。（圖／吳雅鈴攝）

三款粉紫潤唇＋夢幻紫氣墊必收薰衣草之吻系列商品中，水啵啵琉璃潤唇膏共推出#07~#09的三色粉紫系列，主打校正暗沉、提升唇部透亮度，單擦柔嫩、疊擦水光更立體，尤其# 09微醺桑果就是IU同款唇色，完全是不挑膚的顯白紫！「粉持久完美鎖妝氣墊」則換上限定紫盒，維持不暗沉、24小時高持妝與SPF45防護力，補妝時拿出來就是整場最漂亮的一刻。想跟上韓妞冬季妝感，只要有它們就夠啦。

雅詩蘭黛水啵啵琉璃潤唇膏薰衣草之吻限定版3g／990元（圖／吳雅鈴攝）

#09微醺桑果的粉紫色，也是IU示範的唇色，有預感會秒殺斷貨！（圖／吳雅鈴攝）

雅詩蘭黛粉持久完美鎖妝氣墊粉餅SPF45/PA+++薰衣草之吻限定版／1,950元（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

黛珂永恆祈願蜜粉：一年一次的藝術級收藏品

年度收藏級「琉光蝶影」設計一次到位黛珂每年推出的限量蜜粉早就被稱作「美妝界藝術品」！尤其今年的「永恆祈願蜜粉(琉光蝶影)」靈感來自「蝶影引路、花園綻放」，以精緻立體蝴蝶＋花園浮雕為主設計，粉盒像收藏品，從觸感到光澤都走頂級路線；打開粉盒更像置身花之樂園，香氣、粉質、雕刻細節全部都是滿分級工藝。

而且容器上的蝴蝶浮雕不只是好看，它也是擴香石喔！讓妳可以點上喜歡的精油聞香，更提高實用度！（圖／品牌提供）

頂級粉體升級：融膚、透亮、不暗沉一次滿足粉體使用高保濕配方(白樺水、橄欖角鯊烷)包裹細緻粉末，上臉瞬間融化、柔滑貼膚，能淡化暗沉、提亮膚色，呈現微光透明感；妝感是高級的粉米膚色柔焦效果，時間久了也不暗沉，從早到晚維持乾淨光澤。內含兩顆粉芯＋粉撲，數量有限，每年都是秒殺款，不買真的會後悔。

黛珂永恆祈願蜜粉(琉光蝶影)18g x2／6,700元（圖／品牌提供）





