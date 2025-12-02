年末怎麼玩？寒沐聖誕酒吧、捷絲旅跨年房，雙城度假一次收藏

（圖／業者提供）

年末一到，台北街頭最明顯的訊號，除了氣溫下降，還有跨年訂房難度直線上升。看準年輕旅客的節慶動線，晶華酒店集團旗下風格旅店捷絲旅端出「跨年 Just Fun」住房專案，主打兩種個性完全不同、卻同樣好玩的據點——台北西門館與臺大尊賢館。

西門館把跨年夜變成一場小型派對，房內「狂歡不斷電」禮包兩種選擇任你挑：想開趴就選在地精釀啤酒組，冰涼暢快一秒進入跨年情緒；想補給就拿薑黃生技好禮，為長夜續航。四人成行、每晚2,112元起，價格友善到就算多住一晚也不心痛。臺大尊賢館則走「煥然一新」系路線，入住即送LE BORN髮浴旅行組，把壓力洗掉，帶著清爽狀態迎接新年，四人入住每人每晚1,564元起，同樣有翌日自助早餐，適合睡到自然醒型旅人。

（圖／捷絲旅提供）

交通更是捷絲旅的拿手好戲。西門館坐落捷運站旁，板南線一路串進板橋的新北歡樂耶誕城與市政府的101煙火，完全不用轉乘；臺大尊賢館就在公館站，逛商圈、散步校園都輕鬆，再加碼官網加購高鐵車票限時7折起。

（圖／捷絲旅提供）

另外，礁溪寒沐酒店用「MU嶼聖誕」把你帶進另一個節奏：大廳以綠色植栽與植生牆鋪陳出自然系聖誕，聖誕紅點綴其中，吉祥物換上節慶裝束，整個空間像一座會呼吸的聖誕小島。12月24日至26日入住，還能參加「聖誕任務日」，闖關集章換小禮物，平安夜更有蘭陽人銅管五重奏演出，熟悉的聖誕旋律在溫泉城市裡顯得特別柔軟。

（圖／礁溪寒沐酒店提供）

吃的部分，寒沐毫不手軟。期間限定烘焙五款，從繽紛應景的花圈蛋糕、義式經典水果麵包，到酸甜史多倫與夢幻扁可頌，每一樣都像在宣告「現在就是應該吃甜點的季節」。晚上轉場到MU BAR，調酒師把節慶色彩倒進杯中，喜歡清爽的，有青蘋果與綠薄荷交織的冬日氣息；偏好果香氣泡的，酸甜輕盈一口就上癮；不喝酒也能點到可可、咖啡系暖飲，一樣有儀式感。

（圖／礁溪寒沐酒店提供）

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

