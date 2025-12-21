年末手機換新衣！CASETiFY年度十大藝術家系列盤點 Garmin選購活動登場
2025 年即將進入尾聲，是時候為陪伴你一整年的手機換上全新造型！國際時尚配件品牌 CASETiFY 特別盤點「2025 十大熱門藝術家系列」，從韓國超人氣插畫 IP JOGUMAN 系列、療癒系 Maltese 線條小狗系列、到街頭潮流指標 Skater JOHN 系列，每一款都是年度人氣之最。無論你偏愛童趣可愛風、簡約療癒風、還是個性潮流風，這份完整排行榜將輕鬆為手機找到最理想的藝術家系列，趁著年末為愛機安排換新衣！
在 2025 十大熱門藝術家系列中，以韓式療癒風格持續引領潮流，榮登榜首的 JOGUMAN 系列以逗趣綠色恐龍 BRACHIO 和 WOODY 為主角，近日更推出聖誕版本印花，搭配聖誕樹、聖誕帽、鈴鐺等節慶元素，呈現歡樂繽紛的聖誕氣息。
Maltese 線條小狗系列以清涼夏日為靈感，每款設計都充滿著活力，療癒系萌寵線條小狗的日常貼貼讓人愛不釋手。
來自韓國藝術家 SSEBONG 系列筆下的呆萌鴨鴨，以慵懶自在的日常為忙碌生活注入童趣與療癒；Dinotaeng 系列則以暖心氛圍滿載的節日冒險，邀請大家一起沈浸在溫暖療癒的假日時光裡，近日更推出聖誕主題印花，圓潤可愛的角色設計充滿生命力。
而街頭潮流與插畫藝術風格系列同樣表現亮眼，Skater JOHN 系列融入滑板文化元素與街頭藝術美學，動感圖案搭配潮流塗鴉風格，完美捕捉年輕世代對自由與個性的追求；台灣藝術家 Ming Liu 創立的 WHOSMiNG 系列深受咖啡文化和旅行啟發，將可愛小插圖從咖啡杯延續至 CASETiFY 的電子配件中，貓貓和狗狗的愛好者千萬別錯過。
日本藝術家 Kazumasa Matsui 的 matsui 系列以簡單線條繪出快樂小狗們的無憂無慮旅程，近日更推出聖誕印花，白色小狗乘坐雪橇的溫馨場景營造濃濃節慶氛圍；Bu2ma 系列的胖虎以誇張玩味的姿勢和表情帶來好運，展現虎父虎子的療癒日常；Hi Forest 系列綁上浪漫迷人的蝴蝶結，融入小動物、絲帶與禮物，以粉嫩色彩治癒日常。
Esther Bunny 系列則由美國韓裔插畫家 Esther Kim 設計，融合 90 年代超模自信、60 年代法國復古風情與現代文青品味，將跨世代的 GIRLS POWER 注入每一款配件中。
年末腳步靠近，Garmin「Give A Garmin」年末選購活動登場。2025/12/24 00:00 ~ 2026/01/04 23:59，活動內容：
優惠折扣：活動期間於 Garmin 指定通路購買全系列商品皆享 88 折優惠，加購配件享85折優惠；購買Fenix E享7折優惠，更加碼送QuickFit 錶帶，以通路現場庫存銷售為主。
買就送：活動期間於品牌體驗店或線上商店購買適用機種可獲得限量訂製錶帶 (價值2,200元)，送完為止。
早鳥禮：至品牌體驗店或線上商店購買主機，每店前60名可獲得手提托特包 (價值999元) ，送完為止。
【12/22當日限定】官網獨家優惠，Venu 4S附贈錶帶優惠價 13,6780、Fenix E優惠價 16,680，限量99組，送完為止。
Venu系列量身打造專屬健康生活 Venu X1薄型進化自由切換多元情境
Garmin Venu 系列成為追求身心平衡、重視生活品質的「佛系健康族」最貼近日常的命定選擇。其中，專屬健康生活教練 Venu 4 透過健康狀態指標，協助用戶即時掌握身體狀態變化，並結合生活習慣紀錄與生理時鐘符合度分析，讓健康管理自然融入日常節奏。
同為 Wellness 系列的史上最輕薄智慧腕錶 Venu X1，兼顧商務應用、健康管理與智慧生活體驗，則是偏好自在運動、享受生活節奏的「休閒組」理想夥伴，從都會日常到運動現場，都能輕鬆記錄、自在切換，讓每一天都恰到好處。
超硬派無畏極限 首選 fēnix 系列迎戰每一場戶外冒險
「超硬派」是一群熱愛挑戰極限、勇於突破自我的族群，而專為戶外探險打造的旗艦錶款 Garmin fēnix 系列，正是他們征戰每段旅程的可靠夥伴。旗艦力作 fēnix 8 Pro 首度導入 MicroLED 顯示技術，具備 4,500 尼特超高亮度與極致對比；搭載 Garmin inReach 通訊科技，兼備行動網路與衛星通訊功能，以及 SOS 即時救援服務，透過 Garmin Response 提供 24 小時全年無休的國際支援。
初次踏入戶外運動圈的用戶，則可選擇 fēnix E 入門旗艦款，同樣具備全天候健康監測、專項運動肌力訓練課表與動態路線規劃功能，協助用戶輕鬆面對各種戶外運動挑戰，無論是剛起步或追求更高挑戰，都能找到最適合的夥伴。
自律人進階之路 運動科技全面串聯助攻破PB
致力於透過運動科學完善跑步生態系的 Garmin，Forerunner 系列成為跑者信賴的首選，同時也是為擁有明確目標、追求進步的「自律人」量身打造的專屬錶款。旗艦款 Forerunner 970 GPS 全方位鐵人運動錶與 Forerunner 570 GPS 智慧心率進階跑錶 配備 AMOLED 螢幕、金屬錶圈及透光跳色錶帶，兼具生活美學與專業功能。內建搭載 Garmin Coach，不僅支援鐵人訓練，更可依跑步、自行車、肌力訓練進度及健康數據動態調整課表，如貼身教練般提供最完整的個人化建議。
Forerunner 970 搭配 HRM 600 心率感測器，能深入分析跑步經濟性，幫助優化步態、降低能耗，並透過科學化數據規劃訓練量。
不被定義的本我之選 Instinct系列回應多元生活樣貌
Instinct 本我系列以不被框架、無須定義的精神，回應每一種生活樣貌，無論是戶外冒險或都市生活，不同生活習慣的族群總有一小群人，用自己的節奏選擇 Instinct系列。延續硬派強悍 DNA的Instinct 3 系列，提供 AMOLED 與 SOLAR 兩種螢幕版本，從視覺體驗到極限續航，滿足不同使用情境與探索需求。
Sandisk 為三大族群精選超人氣儲存好物──從內容創作者與追星族必備的 Creator Series、助攻 PC、PS5 與掌機玩家突破紀錄的高速儲存方案，到史努比粉絲絕對要收藏的 Snoopy 限量聯名系列，一次到位。
Creator Series 創作者系列 — 內容創作者與追星族的隨身備份神隊友！
ANDISK® Creator Phone SSD 支援 MagSafe 磁吸設計，能直接吸附於 iPhone 背後，邊拍邊存最順手。最高 2TB 大容量，4K、ProRes 高畫質影片直接錄進 SSD，購買即贈 Adobe Creative Cloud 一個月試用方案。
SANDISK® Creator Phone Drive 具備 Lightning 和 USB-C 雙接頭，在 iPhone、iPad、MacBook 之間快速傳輸超方便。購買隨附三個月 Adobe Lightroom 試用方案。
遊戲玩家看過來！各種裝置儲存需求一次滿足
PC 玩家想追求極致速度？讓 WD_BLACK SN8100 NVMe SSD（Powered by SANDISK）成為你的電競神隊友。這款 PCIe® Gen 5 固態硬碟讀取速度高達 14,900MB/s、寫入速度達 14,000MB/s，並提供 4TB 大容量。
PS5 玩家外出必備！PS5 和 PC 專用的 SANDISK® Extreme 可攜式 SSD 專為 PlayStation 遊戲主機打造，可快速將遊戲從 SSD 儲存至主機，盡享暢玩體驗。具備 3 公尺防摔與 IP65 防水防塵。購買即贈一個月 Nitro 試用方案。
人氣爆棚的 SANDISK® microSD Express 記憶卡採用 PCIe® Gen 3 NVMe™ 介面，讀取速度高達 880MB/s。與 Nintendo Switch 2 完美相容，高速載入超有感！SANDISK® Nintendo® Switch 專用記憶卡獲官方授權，與 Nintendo® Switch、Switch OLED、Switch Lite 相容，提供官方認證的最佳穩定度。SANDISK® GamePlay microSD 記憶卡支援手機與多款掌機，容量最高 1TB，無論大型手遊或 4K 影片都能順暢讀寫。
史努比粉絲集合啦！SANDISK® Snoopy™ Phone Drive 雙用隨身碟自帶 Lightning、USB-C 雙接頭，跨裝置傳輸方便不卡關。
想要更大容量、更高效能？ SANDISK® Snoopy™ 行動固態硬碟讀取速度最高 1,050MB/s、寫入速度 1,000MB/s，搭配堅固外殼與防水防塵保護。
