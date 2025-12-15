年末折扣必買！秋冬旅遊神級保養打包清單：雅詩蘭黛、海洋拉娜、Jo Malone、精選面膜組千元入手超划算|揪愛Mei推好物

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

準備好迎接年末小旅行了嗎？✈️不管是飛去滑雪度假、購物血拼，還是海島放空，無論到哪想要美美水水的、保養工作不能忽略，尤其要因應不同國家的溫差＋機艙空氣～貼心的「揪愛Mei」這次搶先整理Yahoo年末購物趴限定的「秋冬旅遊保養打包清單」，保濕、防曬、護唇通通有，旅途中隨手一拍都美出片、從登機到回家都閃閃發亮！

（圖片來源：Estee Lauder、海洋拉娜、Jo Malone、LOOKFANTASTIC）

🔥旅行保養清單三大方向：快速保養、攜帶方便、旅行/外出組合🔥

快速保養派： 省時又有感，懶人救星！像是面膜、精華等，睡前、飛機上、行前五分鐘都能搞定。

攜帶方便派： 行李不爆炸，保養照樣不打折！選擇輕盈瓶身＋多效功用，保養也能「一瓶打天下」。

旅行／外出組合派：一組搞定，全程無煩惱！專為出遊設計的「ALL-IN套組」，出國不用再糾結帶什麼。

年末購物趴！「揪愛Mei」激推入手、秋冬旅遊保養打包清單TOP7

❤️‍🔥旅遊必備清單TOP1：LOOKFANTASTIC面膜精選套裝 👉年末折扣，馬上入手

秋冬出遊最怕肌膚又乾又倦，面膜當然不能少阿，瞬間保濕又很方便～精打細算的「揪愛Mei」看到這組LOOKFANTASTIC超值面膜禮盒、真的驚為天人，有LANEIGE、BIOEFFECT等10個品牌的面膜、眼膜和髮膜，立刻手刀下單不誇張！一次滿足臉、眼、髮三重修護，現在只要1千多就入手，小資女＆面膜控無腦買，搞定乾肌、暗沉、扁塌髮所有煩惱，從登機到返家都能光滑透亮、香氣加持，肌膚自帶濾鏡光～

LOOKFANTASTIC面膜精選套裝，約NT$ 1,400。（圖片來源：LOOKFANTASTIC）

含：Avant Centifolia 玫瑰煥彩面膜1片、蘭芝 彈潤緊緻睡眠面膜25ml、Dr Barbara Sturm萬用眼罩 1片裝、Christophe Robin Colour Shield 面膜40ml、BIOEFFECT 印刻水凝膠面膜1片、Bondi Sands 臉部保濕霜面膜75ml、卡尼爾 極致滋養蘆薈三合一髮膜390ml、BEAUTYPRO 視黃醇眼膜3片、Anua Rice 70 煥彩膠原蛋白面膜 1 片、Innisfree 火山泥毛孔面膜 20ml

年末必收❤️🔥優惠折扣打32折，點擊立馬下單🛒 LOOKFANTASTIC年末優惠❤️🔥指定品牌75折優惠，手刀補貨去🛒

出國玩最怕肌膚鬧脾氣，超強穩膚的小棕瓶當然要有，相信大家早就入坑了吧，也是「揪愛Mei」大愛且必囤貨的精華，沒有庫存心不安的那種～這次禮盒組更是超划算，內含：眼霜、修護露、持久纖長睫毛膏皆是正貨尺寸，搭配​​亮白淡斑膠原霜​​，​​只要2千有找!!!!無論在家、飛機上還是旅館，都能隨手救膚，修護、保濕、亮膚一次到位，而且迷你瓶帶出國超方便，旅途中想維持上鏡好氣色、這一包就夠撐全程！

Estee Lauder雅詩蘭黛 歡慶時刻亮采禮盒，NT$ 1,900。（圖片來源：Estee Lauder）

含：特潤全能修護亮眼霜​​ 正貨尺寸（15ml）、特潤超導全方位修護露​​ 正貨尺寸（30ml）、年輕無敵亮白淡斑膠原霜​​ 豪華旅行版（15ml）、Double Wear 無瑕妍彩持久纖長睫毛膏​​ 正貨尺寸（6.5ml）

年末必收❤️🔥2千有找🛒立馬囤貨 雅詩蘭黛雙11狂歡❤️🔥全站8折優惠 ，趕緊補貨去🛒

旅遊必備清單TOP3：La Mer 海洋拉娜 潤澤乳霜列車組👉年末折扣，馬上入手

滿 NT$2,000 即享限量版海洋拉娜毛絨霜寶吊飾

一瓶萬用霜絕對是旅行必備，「揪愛Mei」必須說這瓶海洋拉娜的經典乳霜，真的是急救法寶、特別適合乾燥的氣候，去日韓、歐洲一定要帶它，全身都可以擦，隨時維持貴婦般光澤肌～擔心荷包不夠深？潤澤乳霜列車組就是為了我們這些小資族而推出、8千有找，內有：靈魂級的海洋拉娜經典乳霜30ml+7ml+3.5ml，以及舒芙乳霜 7ml，穩定膚況，不怕時差與冷風，保濕不黏膩不厚重。

La Mer 海洋拉娜 潤澤乳霜列車組，NT$7,800(價值 NT$12,350.)。（圖片來源：La Mer）

含：經典乳霜 30ml、經典乳霜 7ml、舒芙乳霜 7ml、經典乳霜3.5ml、化妝包

年末必收❤️🔥63折入手🛒 海洋拉娜❤️🔥熱銷人氣商品限時63折起🛒立即購

❤️‍🔥旅遊必備清單TOP4：Jo Malone 聖誕松木綠香氛拉炮 👉年末折扣，馬上入手

秋冬出遊不只要肌膚水潤，更要打包香氣去旅行！這次「揪愛Mei」私心推這組Jo Malone 聖誕松木綠香氛拉炮，根本是香氣控的天堂組合，不只體積小巧超好帶，從飛機上到旅館、從早餐到約會都散發「英倫系聖誕感」。清新又優雅的英國梨與甜豌豆香水9ml，噴上瞬間氣質加10分；再用牡丹與胭紅麂絨潔膚露30ml洗去旅途疲憊，還有鼠尾草與海鹽護手霜15ml收尾，旅行中隨時滋潤同時留香滿分。

Jo Malone 聖誕松木綠香氛拉炮，NT$1,950。（圖片來源：Jo Malone）

含：英國梨與甜豌豆香水9ml、牡丹與胭紅麂絨潔膚露30ml、鼠尾草與海鹽護手霜15ml

年末必收❤️🔥限定香氛旅行組立馬下單🛒 聖誕節慶❤️🔥限量香水、倒數月曆、香氛蠟燭🛒點擊看更多

❤️‍🔥旅遊必備清單TOP5：Grown Alchemist PREP + PRIME 套裝👉年末折扣，馬上入手

使用代碼: FWRD10 適用 9 折特惠

秋冬出遊行李再滿，肌膚打底可不能省！「揪愛Mei」大愛這組超有儀式感又實力派的—Grown Alchemist PREP + PRIME套裝，帶上飛機很可以，不論素顏還是上妝都能維持一整天的無瑕亮肌、美得毫不費力。拋光去角質霜清走暗沉與疲態，立刻滑到不行，瞬時平滑精華可以讓乾肌瞬間喝飽水、氣色回神。水合作用日霜修護肌膚屏障、補滿水潤力，還有妝前打底霜畫龍點睛，柔焦毛孔、控油不卡粉。

Grown Alchemist PREP + PRIME 套裝，NT$ 1,984。（圖片來源：FWRD）

含：拋光去角質霜20ml、瞬時平滑精華25ml、水合作用日霜12ml、肌膚防禦妝前打底霜12ml

年末必收❤️🔥Grown Alchemist 旅行組立馬下單🛒 FWRD限時促銷❤️🔥包包/鞋子/洋裝/保養品這裡找🛒

旅遊必備清單TOP6：Clinique倩碧 小花唇頰彩妝限定組👉年末折扣，馬上入手

秋冬出遊常因乾冷氣候而「卡粉＋沒氣色」？別怕、「揪愛Mei」推薦這組Clinique倩碧小花唇頰彩妝限定組，一次搞定保濕×氣色×卸妝，根本是旅途妝包中的萬用神器。經典小花腮紅＋話題爆棚的植萃唇頰修護油7ml，旅遊好氣色、水嫩唇ON！再送水磁場保濕凝膠＋紫晶卸妝膏小瓶組，攜帶方便、即時補水不緊繃，一組在手讓旅程不只完美，連臉都水亮亮、粉嫩出鏡！

Clinique倩碧 小花唇頰彩妝限定組，NT$ 2,000。（圖片來源：Clinique）

含：小花腮紅3.5g、BLACK HONEY植萃唇頰修護油7ml，送：水磁場100H活水循環保濕凝膠15ml、紫晶卸妝膏15ml、粉色品牌手拿鏡

年末必收❤️🔥日韓熱銷明星商品組，立馬購🛒 倩碧官網限定優惠❤️🔥人氣品買1送1🛒手刀下單

旅遊必備清單TOP7：Dermalogica 冬日暖陽禮盒組👉年末折扣，馬上入手

肌膚去旅行也要一路發光，Dermalogica冬日暖陽禮盒組讓肌膚直接重新開機，每張自拍都無死角！身為保養控的「揪愛Mei」，私心推薦德卡這品牌，雖然很低調、但用過都會愛上，而且這組包辦去角質、亮膚、防曬，體積輕巧、功效滿分，不只適合旅遊、也是入門首選～

Dermalogica 冬日暖陽禮盒組，約NT$ 2,080。（圖片來源：LOOKFANTASTIC）

含：每日微晶磨砂膏 13g、BioLumin-C精華液10ml、BioLumin-C防護乳液 SPF50 15ml」

年末必收❤️🔥冬日暖陽禮盒組享8折優惠🛒立馬購 LOOKFANTASTIC年末優惠🔥經典美妝、聖誕禮盒享30％折扣🛒手刀補貨去