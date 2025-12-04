年末折扣省一波！精品電商THE OUTNET設計師品牌特賣25折、lululemon限時79折| 揪愛Mei推好物
最適合秋冬室內運動的時髦宇宙，當然不能錯過游泳、瑜伽，與韓國女星最愛的皮拉提斯，汗得漂亮、動得高級。運動同時時尚感也不能掉，趁著年底，各大平台推出的超級折扣，「揪愛Mei」的時尚選品眼光不妥協，嚴選6款最強戰袍：時髦泳裝&瑜伽服，一穿上就是運動 ICON、打造隨性休閒又自在的風格！
「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙12最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
最夯室內運動：瑜伽、皮拉提斯
走進健身房或室內空間，瑜伽、皮拉提斯就是運動好朋友，也是「揪愛Mei」的最愛，透過香氛與輕音樂陪襯，氛圍感、態度感通通拉滿！穿上優雅運動bra、運動服，從體式到呼吸，每一秒都在修煉氣質與體態，讓你「躺著都能瘦」～
推薦必備瑜伽裝：Alo Airlift Intrigue Bra 👉 把握黑五入手
運動時，一件舒適時髦運動bra當然不能少，幫助提供支撐、包覆，還能秀態度！連Jisoo都經常穿上身的Alo、「揪愛Mei」激推要入手。尤其是這款經典的Airlift Intrigue Bra，出色支撐性和貼身效果，剪裁簡約卻不失修身，採用圓領設計，可調式肩帶在背部交叉，提升上身效果，小性感的鏤空設計，誰穿誰愛阿～
黑五必買❤️Alo Airlift Intrigue Bra 👉點此立即買 百款熱銷單品🔥點此看更多Alo Yoga
推薦必備瑜伽裝：Alo 7/8 High-Waist Airlift Legging 👉 把握黑五入手
這款緊身褲不只是Alo入門款、而且還超受歡迎，「揪愛Mei」超愛它的長度、絕對是小隻女友善，如果你也是屬於嬌小身材，不買不行啊！採用塑形、略帶光澤的高壓縮 Airlift 面料，還很貼合腳型，配有雙層加寬腰帶，幫你把小腹收好好，穿上有夠舒適貼身。
黑五必買❤️Alo Airlift Intrigue Legging 👉點此立即買 百款熱銷單品🔥點此看更多Alo Yoga
推薦必備瑜伽裝：lululemon Energy 長版運動內衣 👉 把握黑五入手
不想要穿得寬鬆顯邋塌，這款Energy 長版運動內衣讓你輕鬆套上就有型，當然還有「揪愛Mei」大推的為你提供貼身支持。這款百搭易襯的運動內衣背面加入了飾帶元素，並採用了具承托力的舒適剪裁，能迎合你喜歡的各種運動方式。
黑五必買❤️ lululemon Energy 長版運動內衣👉點此立即買 🔥把握限時優惠！超過百款lululemon優惠單品5折起🛒立馬購
推薦必備瑜伽裝：lululemon Align™ 高腰瑜伽短褲👉 把握黑五入手
舒適透氣的材質，穿上無感又好延展最適合練習瑜伽或皮拉提斯，而穿膩長褲的你，「揪愛Mei」建議嘗試緊身短褲，不只運動時穿舒適，搭上一件寬鬆上衣就很時髦。這款lululemon Align™ 系列，採用了 Nulu™ 布料打造，如奶油般柔軟、輕盈，凡穿過就回不去，加上隱藏式腰頭口袋可收納卡片或鑰匙，實在有夠貼心！
黑五必買❤️Align™ 高腰緊身短褲👉點此立即買 🔥把握限時優惠！超過百款lululemon優惠單品5折起🛒立馬購
最夯室內運動：游泳
泳池游泳不僅可以從頭到腳燃脂雕塑，還能在水波間找到一點「度假感」的微醺感。時尚的「揪愛Mei」分享迷人小秘訣，選擇一件剪裁得宜的泳裝，就是水裡魅力焦點。
推薦必備泳衣：ZIMMERMANN挖空平口泳衣 👉把握黑五入手
兼顧運動與美型的風格，這款ZIMMERMANN挖空平口泳衣深得「揪愛Mei」心！腰部挖空設計不只展現性感小心機，還能讓腰部線條看起來更加纖細，非常適合直筒型、沒腰身的女孩。「揪愛Mei」建議，想要大膽一點就穿上亮麗的黃色調，保證超吸睛，而基本百搭款就選深藍色系，絕對超修飾身材好顯瘦。
黑五必買❤️ZIMMERMANN挖空平口泳衣👉點此立即買 🔥比基尼單品下殺5折起🛒看更多THE OUTNET 🔥品牌經典款5折起🛒看更多THE OUTNET 🔥清倉特賣！明星設計師品牌直降2.5折起。🛒看更多THE OUTNET
推薦必備泳衣：AWAY THAT DAY Cannes泳衣👉把握黑五入手
這款簡約設計的黑色拼接造型泳衣，「揪愛Mei」大推、真的不挑身形都能駕馭，誰穿誰高級～修身剪裁＋高腰線設計，勾勒出修長的身形，帶出復古卻不失現代感的比例美。採用 PYRATEX active 1 面料製成，親膚且支撐性好，穿上舒適又能展現低調迷人的性感！
黑五必買❤️AWAY THAT DAY Cannes泳衣 👉點此立即買 🔥百款聖誕跨年派對單品🛒看更多Harrods
