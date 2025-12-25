年末換新機！傑昇通信4天快閃 iPhone17狠砍近3千、三星最低53折
今（12/25）天是聖誕節，跨年進入倒數，全台最大連鎖通訊門市之一的傑昇通信，宣布自12月25日至28日限時4天，推出年末最後一檔換機優惠，涵蓋旗艦智慧型手機、平價高CP值機種、平板與配件，整體折扣最低下殺至53折，搶攻歲末消費熱潮。
傑昇通信指出，聖誕與跨年期間正是拍攝美食聚會與倒數煙火的高峰時段，高效能與高畫質拍攝手機成為熱門換機首選。此次優惠中，iPhone 17 Pro（256GB）原廠售價39,900元，活動期間空機直降2,710元，特惠價為37,190元；若預算考量，iPhone 17（256GB）也同步推出優惠，活動價27,990元，現省1,910元。
Android旗艦方面，三星Galaxy S25+（12GB/256GB）原廠售價34,900元，活動期間限時68折，優惠價23,890元，現省11,010元；Galaxy S25 FE（8GB/256GB）則下殺至16,990元，較原價現省5,910元。傑昇通信也加碼指出，活動期間購買指定三星機款，還可獲得價值3,900元的原廠好禮，包含6個月Google AI Pro擴充功能與2TB雲端儲存空間。
針對學生族與小資族，傑昇通信同步推出多款萬元上下的高CP值機種。OPPO Reno14 F（12GB/256GB）主打輕薄設計與多功能拍攝，活動期間現折5,400元，優惠價8,590元；Google Pixel 9a 以原生Android體驗與夜拍演算法著稱，活動價11,790元，等同71折、現省4,700元；HTC U24 Pro（12GB/256GB）暮光白版本則直接下殺53折，優惠價僅9,990元。
除手機外，平板產品同樣列入優惠清單。小米 Pad 7 WiFi（8GB/128GB）在聖誕週末指定綠色版本，傑昇通信開出8,190元的優惠價，成為高效能平板市場中的熱門選項。
家電通路方面，燦坤3C家電同步推出「叮叮噹聖誕購物節」，活動期間自即日起至2026年1月11日止。燦坤規畫「耶誕送禮／歡聚必備」選品，涵蓋AirPods Pro 3、Samsung Galaxy S25 Ultra、Microsoft 13吋Surface Pro月讀女僕聯名款，以及掃拖機器人、洗衣機與全自動義式咖啡機等實用型家電。
燦坤也祭出會員回饋機制，全館消費滿5,000元並完成指定條件，即可參加抽獎，有機會抽中市值6萬元的「亞洲不限航點機票」。此外，持會員寵物卡消費指定商品，還可參加抽獎，最大獎為Rokid Glasses顯示AI智慧眼鏡。
實體門市部分，燦坤忠孝店於12月24日至26日進行整新開幕慶，推出來店好禮、打卡贈品、滿額抽獎與限時5折起優惠，單筆消費滿3,000元即可累計抽獎機會，有機會抽中市值上萬元的iPad 11吋 A16 Wi-Fi 128GB。
家電新品方面，LG則針對台灣家庭偏好直立式洗衣機的使用習慣，推出全新EZ系列直立洗衣機，容量涵蓋16公斤至23公斤，其中20公斤機型機身寬度僅65公分，適合狹長型陽台空間。EZ系列主打AI Wash™智慧洗、Steam™蒸氣洗與全不銹鋼筒槽設計，並透過AI DD™直驅變頻馬達，自動依衣物重量、柔軟度與汙濁度調整洗程，強化洗淨與操作便利性。
