年末搶人才！北市25企業釋670職缺 銷售月薪70K、照服員時薪450元

【記者張綵茜／台北報導】台北市就業服務處今（8日）至12日在景美、內湖、西門、北投、艋舺、南港東明及信義等7個就業服務站輪流舉辦徵才，集結25家知名企業、釋出670個工作機會，其中OSIM銷售人員月薪上看7萬元，照服員、居服員兼職則達時薪450元。

台北市勞動局指出，餐飲旅宿仍是本週徵才主力，包括寒舍餐旅、王品、漢記、三商餐飲、阿爾法、豊漁等知名品牌全面徵才。其中豊漁餐飲集團鐵板燒師傅高薪5萬3000元、學徒則上看4萬7000元，兼職時薪更高達280元；阿爾法餐飲內外場正職高薪4萬5000元、兼職時薪可達250元。

年底買氣旺，零售百貨同樣求才若渴。勞動局說明，新光三越、OSIM、棉花田、全家便利商店、美商德盟等皆釋出銷售、展售、門市服務、儲備幹部等多元職缺。其中OSIM銷售人員月薪上看7萬元（獎金另計）；美商德盟展售專員時薪220元，國定假日出勤雙倍薪。

同時，微笑單車本週再次釋出超過50個工作機會，調度與維護專員夜班高薪4萬8000元，計時人員時薪240元。

勞動局提及，面對長照需求成長，市立聯醫、采鋐、苷心、惠安、潤田、暖心、溫邸等多家長照與居家照護機構同步招募照服員、居服員；兼職時薪200至450元不等，具照服員資格者更為搶手。

