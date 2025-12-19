年末斷捨離！專家點名20件「必丟物品」讓你徹底重生

隨著2025年即將進入尾聲，許多民眾開始著手進行年度大掃除。根據日本整理專家近藤麻理惠的理論指出，斷捨離不僅是單純丟棄物品的行為，更是一種與過去和解、面向未來的重要儀式。專家建議，民眾應該把握年末時機，徹底檢視生活空間與心理狀態。

專家提出斷捨離的兩大黃金原則，首先是「一年未使用原則」，若物品超過一年沒有使用，未來使用機率極低；其次是「心動判斷法」，拿起物品時若無法感受到喜悅，便應該考慮放手。執行斷捨離能帶來三大好處：釋放實體空間讓居住環境更寬敞、減少視覺混亂降低焦慮感，以及避免重複購買相同物品。

在實體物品清理方面，專家列出15項應優先處理的項目。衣物配件類包括超過兩年未穿的衣服、不合身的服飾、破損或起毛球的衣物、單隻襪子以及褪色變形的內衣褲。美妝衛生用品類則涵蓋過期化妝品、用不完的試用品、破損梳子、舊牙刷及褪色毛巾。雜物文件類包含過期優惠券、舊電子產品說明書、無法使用的充電線、乾掉的筆以及過期藥品。

除了實體物品外，專家特別強調最後5項無形或數位物品的重要性，這些項目被視為重整心態的關鍵。包括手機中未使用的應用程式、社群媒體上令人不適的追蹤對象、電子郵件中的垃圾訂閱、過時的待辦事項清單，以及對過去錯誤的執著。專家指出，清理這些無形負擔，對於心理健康的影響往往比處理實體物品更為顯著。

整理專家表示，「可惜」二字經常成為累積廢物的藉口。民眾應該將思維從「丟掉很可惜」轉變為「值得擁有更美好的生活空間」。透過系統性的斷捨離，不僅能改善居住環境，更能幫助個人建立更清晰的生活目標。

專家建議，執行斷捨離時應循序漸進，可從最容易判斷的物品開始，逐步建立信心。同時也提醒，某些具有紀念價值的物品可以透過拍照保存記憶後再行處理。隨著新年即將到來，把握年末時機進行徹底整理，將有助於以全新姿態迎接2025年的挑戰與機遇。

