年末旅行提案！《台北畫刊》帶你挖掘老店故事 歡度熱鬧耶誕與跨年
在不斷變動的城市節奏裡，臺北以自身的歷史為底蘊，翻轉出屬於當代的精彩。本期《台北畫刊》以「老時光・新風景」為題，帶領讀者看見承載臺北記憶的廟宇、老店及老屋，如何以嶄新姿態繼續訴說城市的故事；同時也介紹年末登場的一系列熱鬧活動，包含「2025繽紛耶誕玩台北」、「2025臺北耶誕愛無限」、「公館聖誕季」、「臺北最High新年城―2026跨年晚會」等，邀請民眾前來體驗臺北的魅力。
臺北市觀光傳播局表示，臺北的廟宇文化隨著時代變遷，呈現兼具傳統與創新的樣貌，例如「艋舺青山王祭」、「台北霞海城隍文化節─誕隍祭」，不但延續百年祭典，更透過文化創意、音樂展演，拉近與年輕世代的距離。此外，如松山奉天宮提供數位點光明燈服務、松山慈祐宮設置多國語言導覽、解籤機，及響應環保減金、減香和減炮的行天宮、艋舺龍山寺等眾多廟宇，皆展現傳統信仰與時俱進的一面。
除了傳統廟宇文化的轉型，臺北市許多百年商鋪與老字號美食近年在老店再造風潮下化身為風格場域，成為眾多旅客造訪熱點。本期《台北畫刊》邀請臺北市商業處分享，大稻埕的食品香料批發行、中藥盤商分別變身為「有多聞稻埕香料館」、「德利泰中藥材互動體驗館」，成為訴說產業故事的文化景點，而香品老鋪「源竹隆香」開發文創香品、「德草安青」連結趣味籤詩與青草飲品，以及飄香百年的「兩喜號」與傳承辦桌手藝的「小王煮瓜」等常民風味美食，都成功連結傳統產業與新興時尚，吸引眾多國內外旅客前來造訪。
臺北新舊交融的風情也體現在老屋的修復與新生，觀傳局表示，越來越多老屋以更貼近當代生活的型態，重新走入人們的視野。臺北市文化局推動的「老房子文化運動」，除了媒合民間團隊修復具文資身分的老房子，也納入新的營運方式，以回應當代生活需求，例如戴炎輝寓所由「輝室」進駐營運提供餐飲服務，錦町日式宿舍群其中一處官舍則以販售糕餅伴手禮及茶點的「金錦町」重生，其他如榕錦時光生活園區及劉青和故居等空間，也都透過活化再生成為民眾探索臺北城市記憶的新亮點。
時至年末，臺北還有一系列活動陸續登場，包含「繽紛耶誕玩台北」、「臺北耶誕愛無限」、「公館聖誕季」等以璀璨燈飾點亮街區；眾所矚目的「臺北最High新年城―2026跨年晚會」則以「航向未來」為主題，除了打造不同風格的多元舞台，包含Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN&王ADEN、U:NUS等眾多人氣偶像，將與民眾一同歡度跨年夜。
想了解更多《台北畫刊》的精彩內容？民眾可至臺北捷運市政府、忠孝復興、西門、臺北車站、民權西路、中正紀念堂等站，及臺北市各旅遊服務中心、區公所、戶政事務所與健康服務中心、臺北市立圖書館總館與各分館、臺北市立聯合醫院各院區等地點免費索取，或至「臺北旅遊網」《台北畫刊》專區（https://www.travel.taipei/zh-tw/pictorial）及Hami書城、Readmoo讀墨、TAAZE讀冊生活、BOOK☆WALKER臺灣漫讀等平臺下載閱讀電子版。（臺北市政府觀光傳播局廣告）
更多新聞推薦
其他人也在看
蔣萬安霸氣露臉宣布上班上課 「咕嚕咕嚕」酸民確定翻車
蔣萬安霸氣露臉宣布上班上課 「咕嚕咕嚕」酸民確定翻車EBC東森新聞 ・ 1 天前
新加坡前總理、比爾蓋茲御廚客座台北晶華 帶領食客味遊新加坡，品嚐主廚招牌菜！
辛香濃郁卻又不失清爽層次的新加坡叻沙麵【旅遊經洪書瑱報導】正值歲末，加上至2026年元旦(含)前，都旅遊經 ・ 1 天前
台北教師留任率亮紅燈 闕枚莎籲調升首都待遇條件
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 根據行政院主計總處家庭收支調查，2023年全國每人每月平均消費支出為25700元，而台北市高達34000元，首都生活成本遠高於全國平均約32.26%。國民黨台北市議員闕枚莎今（11）日於立法院教育及文化委員會中指出，面對高房租與高物價壓力，市民普遍期盼薪資與福利能合理反映生活實況，且台北市教師流失與人力缺口持續擴大，...匯流新聞網 ・ 1 天前
爭取參選台北市長 吳怡農盼黨內有志者儘早表態
（中央社記者葉素萍台北12日電）壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央遞交意願表，爭取民進黨提名參選台北市長。不過，傳出黨內有人點名行政院副院長鄭麗君很適合出戰台北市長，對此，吳怡農今天說，公開邀請有志向的人，儘早表態、宣布爭取，公平競爭、透過民調方式，找到最強候選人。中央社 ・ 21 小時前
拍台北影視特展 揭百部電影幕後祕辛
由台北市電影委員會（影委會）主辦的「拍台北影視特展《造夢之城-台北幕後故事》」將於11月15日至12月7日在北投中心新村登場，以「影視裡的台北」為策展主題，公開逾百部協拍作品的台北場景及幕後花絮，從近年作品中帶領觀眾重新認識台北的城市故事與文化面貌。中時新聞網 ・ 1 天前
曹興誠推薦沈伯洋出戰台北市長 楊智伃自擬「請願表」全力支持
聯電創辦人曹興誠今建議民進黨徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，認為沈各方面都能輾壓現任市長蔣萬安。國民黨前發言人楊智伃下午自擬「請願表」，附合曹的主張，籲民進黨提名沈出戰明年台北市長選舉。太報 ・ 20 小時前
合理？ 新壽44億分手費 蔣萬安：若通過本週可解約
輝達公司確定落腳北士科T17、T18，台北市政府與新光人壽達成合意解約，敲定44.3億元解約金。然而，這筆解約金包含除草費、律師費及更改Logo等項目，引發議員質疑其合理性。台北市長蔣萬安表示，若程序順利，預計本週就能與新壽簽訂終止合約協議。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
「香港繽紛冬日巡禮」 大展聖誕氛圍，蒐羅今年旅遊亮點！
「香港繽紛冬日巡禮」將於2025年11月14日至2026年1月4日舉行，將以璀璨燈飾與節慶裝置將中環旅遊經 ・ 4 小時前
北市酒毒駕累犯名單公開！裁決所怒祭出「這2招」
社會中心／李筱舲報導酒後駕駛是台灣交通安全的一大隱憂，酒駕不僅危駕駛人自身，更對行人和其他車輛造成重大風險，政府與社會團體也持續推動「零容忍酒駕」、「不酒駕我行」等宣導活動。今（12）日，台北市交通事件裁決所公布了「酒（毒）駕及拒測累犯名單」，其中酒（毒）駕及拒測累犯2次者有25名，3次以上者有7名，共計32名。民視 ・ 21 小時前
朱家軍要「chicken Up」 楊智伃鬆口將參選明年台北市議員選舉
國民黨前主席朱立倫擬推青年參選明年縣市議員選舉，黨前發言人楊智伃與鄧凱勛動向受關注。楊今在新開「大風吹，吹什麼？」直播節目鬆口，「希望接下來能更努力地往台北市選舉邁進」。鄧則仍僅表示，關心北北桃都會區。太報 ・ 1 小時前
「風向株式會社」新節目上線 楊智伃首公布進軍台北市議員
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 由桃園市議員凌濤、前國民黨發言人楊智伃等人共同主持的新節目「風向株式會社」，今（13）日首次亮相，首集節目《大風吹吹什麼》聚焦國內外交與民進黨派系政治議題，直言民進黨政府陷入「外交內耗、派系爭權」的困境，呼籲青年世代要為國家外交把關、為人民戰到底。 針對外交議題，凌濤指出，面對媒體報導國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳...匯流新聞網 ・ 1 小時前
日本首都圈──東京、埼玉遊「特色」 近郊7大深度體驗推薦！
日本首都圈──東京、埼玉遊「特色」近郊7大深度體驗推薦！【旅遊經洪書瑱報導】東京是日本的首都，完美地旅遊經 ・ 4 小時前
朱立倫子弟兵大動作 3青年戰將成立新網路政論頻道「風向株式會社」
國民黨前主席朱立倫卸任後，黨內關注朱立倫的動向，以及朱立倫團隊未來動向，今(13)日由朱立倫子弟兵桃園議員凌濤、前發言人楊智伃、鄧凱勛等人主持的「風向株式會社」新節目初登場，未來該頻道頻道將透過分眾經營，持續關心國內政治經濟、食品安全、國際兩岸，以及大家關心的國內外大小事，接軌社群世代。社群時事的關心不停歇，為了持續接軌新世代社群平台的經營，「風向株式會社」......風傳媒 ・ 2 小時前
普發現金1萬入帳了！民眾一早報喜大讚有效率 「為什麼我還沒收到？」財政部解答了
普發現金一萬元今（12）日正式入帳，包含第一波「登記入帳」以及直接入帳，不少人一早已經接到銀行的好消息。然而，也有民眾反映「為什麼我還沒收到」，財政部表示，各家銀行作業程序與交易筆數不同影響發放速度，「請耐心等待您的銀行撥款」。鏡報 ・ 1 天前
「阿里山」限定遊 攝影達人帶路，賞秋季夢幻楓景、磅礡雲海！
「阿里山」限定遊攝影達人帶路，賞秋季夢幻楓景、磅礡雲海！圖為小笠原山平台零死角楓紅景色【旅遊經洪書瑱旅遊經 ・ 4 小時前
普發1萬入帳 一票人哀號「沒收到」財政部曝原因
普發1萬直接入帳或登記入帳的民眾，今天多數人都已收到款項，不過也有網友早早就完成登記，卻還沒拿到錢。對此財政部表示，普發1萬昨（11日）晚6點起至今天陸續入帳，由於各家銀行銀行作業程序及交易筆數不同，還沒收到款項的民眾請耐心等待銀行撥款，可以透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認。中時新聞網 ・ 1 天前
沈富雄籲鄭麗文辭藍黨魁止血 縣市長、立委組10人小組接管黨中央
國民黨主席鄭麗文追思前高階共諜吳石惹議。有「大老」稱號的前立委沈富雄指出，鄭麗文應立即請辭主席下台，由執政縣市長與區域立委，各推五人，組成「十人應變處理小組」接管黨中央，這樣才能立刻止血、救國民黨。太報 ・ 3 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 16 小時前
小草造謠「80億歐元換演說」在日本瘋打卡 回台卻坐輪椅原因曝
即時中心／劉朝陽報導副總統蕭美琴11月7日於歐洲議會IPAC大會上發表演說，是台灣外交史上重大突破，竟有一名陳姓網友發文造謠，指稱台灣政府捐了巨資換取讓蕭美琴進歐洲議會「噴口水」，抹煞第一線外交人員的努力。總統府事後澄清並且報警處理，陳男發文時人還在國外，昨（12）日下午回台灣，在桃機被警方攔下。網紅四叉貓質疑，陳男在國外時「明明人好好的，為何一回國就坐輪椅？」。民視 ・ 4 小時前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 18 小時前