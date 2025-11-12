年末旅行提案！《台北畫刊》帶你挖掘老店故事 歡度熱鬧耶誕與跨年

《台北畫刊》11月號引領讀者看見臺北新舊交織的魅力。





在不斷變動的城市節奏裡，臺北以自身的歷史為底蘊，翻轉出屬於當代的精彩。本期《台北畫刊》以「老時光・新風景」為題，帶領讀者看見承載臺北記憶的廟宇、老店及老屋，如何以嶄新姿態繼續訴說城市的故事；同時也介紹年末登場的一系列熱鬧活動，包含「2025繽紛耶誕玩台北」、「2025臺北耶誕愛無限」、「公館聖誕季」、「臺北最High新年城―2026跨年晚會」等，邀請民眾前來體驗臺北的魅力。

臺北市觀光傳播局表示，臺北的廟宇文化隨著時代變遷，呈現兼具傳統與創新的樣貌，例如「艋舺青山王祭」、「台北霞海城隍文化節─誕隍祭」，不但延續百年祭典，更透過文化創意、音樂展演，拉近與年輕世代的距離。此外，如松山奉天宮提供數位點光明燈服務、松山慈祐宮設置多國語言導覽、解籤機，及響應環保減金、減香和減炮的行天宮、艋舺龍山寺等眾多廟宇，皆展現傳統信仰與時俱進的一面。

台北霞海城隍節結合在地時裝品牌與文化創意，讓城隍爺化身為走入當代的「西裝歐巴」。（圖／台北霞海城隍廟）

除了傳統廟宇文化的轉型，臺北市許多百年商鋪與老字號美食近年在老店再造風潮下化身為風格場域，成為眾多旅客造訪熱點。本期《台北畫刊》邀請臺北市商業處分享，大稻埕的食品香料批發行、中藥盤商分別變身為「有多聞稻埕香料館」、「德利泰中藥材互動體驗館」，成為訴說產業故事的文化景點，而香品老鋪「源竹隆香」開發文創香品、「德草安青」連結趣味籤詩與青草飲品，以及飄香百年的「兩喜號」與傳承辦桌手藝的「小王煮瓜」等常民風味美食，都成功連結傳統產業與新興時尚，吸引眾多國內外旅客前來造訪。

「德草安青」的門市空間連結藥籤文化，讓民眾體驗到青草店抓藥的時光。（圖／臺北市商業處）

臺北新舊交融的風情也體現在老屋的修復與新生，觀傳局表示，越來越多老屋以更貼近當代生活的型態，重新走入人們的視野。臺北市文化局推動的「老房子文化運動」，除了媒合民間團隊修復具文資身分的老房子，也納入新的營運方式，以回應當代生活需求，例如戴炎輝寓所由「輝室」進駐營運提供餐飲服務，錦町日式宿舍群其中一處官舍則以販售糕餅伴手禮及茶點的「金錦町」重生，其他如榕錦時光生活園區及劉青和故居等空間，也都透過活化再生成為民眾探索臺北城市記憶的新亮點。

戴炎輝寓所由餐飲業者進駐，以新功能延續歷史記憶。（攝影／王漢順）

時至年末，臺北還有一系列活動陸續登場，包含「繽紛耶誕玩台北」、「臺北耶誕愛無限」、「公館聖誕季」等以璀璨燈飾點亮街區；眾所矚目的「臺北最High新年城―2026跨年晚會」則以「航向未來」為主題，除了打造不同風格的多元舞台，包含Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN&王ADEN、U:NUS等眾多人氣偶像，將與民眾一同歡度跨年夜。

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」將以燈光、音樂與煙火陪伴民眾迎接嶄新一年。（資料照／臺北市觀光傳播局）

想了解更多《台北畫刊》的精彩內容？民眾可至臺北捷運市政府、忠孝復興、西門、臺北車站、民權西路、中正紀念堂等站，及臺北市各旅遊服務中心、區公所、戶政事務所與健康服務中心、臺北市立圖書館總館與各分館、臺北市立聯合醫院各院區等地點免費索取，或至「臺北旅遊網」《台北畫刊》專區（https://www.travel.taipei/zh-tw/pictorial）及Hami書城、Readmoo讀墨、TAAZE讀冊生活、BOOK☆WALKER臺灣漫讀等平臺下載閱讀電子版。（臺北市政府觀光傳播局廣告）



