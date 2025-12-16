年末春節「易斯達機票」被取消！ 旅客怒：平台仍賣

近日多名旅客反映使用Trip.com購買易斯達航空飛往釜山的機票突遭取消，引發消費爭議。有旅客在12月15日才被通知原定17日凌晨的航班取消，被迫以更高價格改訂其他航空公司機票；另有旅客9月底已購買春節2月19日的機票，同樣面臨取消困境。易斯達航空官方公告指出，因航班調度影響，從12月10日至明年3月26日每週三、四的ZE984和ZE983釜山航班將取消，但部分特定日期不受影響。Trip.com已承認因系統錯置導致誤發通知，並表示將提出解決方案。

旅客買易斯達航空機票被取消。（圖／TVBS）

張先生10月訂購了易斯達航空機票，原定12月17日凌晨2點飛往釜山。然而，他表示在11月時就已在社群媒體上看到有人發文提及易斯達航班被臨時取消的情況，沒想到自己也成了受害者。張先生直到12月15日晚上才被Trip.com通知航班取消，只好緊急改訂16日下午其他航空公司的機票。由於大家都在搶票，原本5000多元的機票價格飆升至8000多元。更令人困惑的是，改完航班後，Trip.com又通知他原航班已恢復，但為時已晚。

旅客買易斯達航空機票被取消。（圖／TVBS）

另一位旅客A小姐在9月底就已購買2月19日易斯達航空桃園飛往釜山的5人機票，卻在12月15日被Trip.com通知取消。她必須改訂其他同時段班機，5人共多付了4800元。更令她不滿的是，她發現被取消的航班竟然仍在平台上販售，且價格從原本的8000多元漲至9000元。A小姐表示對平台失去信任，未來可能不敢再使用。

易斯達航空官方公告指出，因航班調度原因，12月10日至明年3月26日每週三、四的ZE984、ZE983釜山航班都將取消，但包含A小姐的2月18日、19日，以及跨年12月31日、1月1日的航班不受影響。Trip.com回應表示，12月17日、19日、20日的ZE984航班實際上並未取消，部分旅客收到通知是因為系統訊息錯置，目前已全數修正，並將主動協助受影響旅客，相關解決方案將再對外說明。

旅遊達人傑西大叔解釋，若是旅行社失誤造成的取消，屬於消費糾紛；航空公司的機隊營運狀態也是購票時必須考量的因素。他提醒，針對易斯達航班有兩種狀況：若是因航班調度導致延誤超過四小時，可申請不便險理賠；若是平台誤發取消通知，則需聯繫平台詢問後續處理和賠償事宜。

