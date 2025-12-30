年末最強示範！玄彬孫藝真年末捐2億善舉曝光

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓流最強夫妻檔再度用行動圈粉！玄彬、孫藝真低調迎接年末，韓媒《Xport News》昨揭露夫妻倆默默捐出2 億韓幣(約台幣438萬)善款，把溫暖送進醫院第一線，獲粉絲大讚「這對顏值高，心更美。」

據了解，這筆善款將投入三星首爾醫院，用於小兒與青少年患者的醫療照護，同時協助因病陷入經濟困境的低收入家庭分擔治療費用。兩人也透過經紀公司傳達心聲，希望在治療路上艱辛的患者與家屬，提供實際幫助與心理支持。

其實這並非「玄孫CP」首次默默行善。婚後，他們依舊維持多年來的公益節奏，特別關注醫療資源與弱勢族群，從不鋪張宣傳，卻一次次用實際行動寫下暖心篇章。

在年末各種話題與榜單洗版的時刻，玄彬與孫藝真沒有高調的愛心儀式，只有一句樸實心願，希望能幫助到該幫助的人，被粉絲稱作「模範夫妻」。

