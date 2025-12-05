年末最強花海免費逛！「士林官邸菊展」15大展區搶先看，Q萌狐狸神社必拍
把握週末難得的好天氣去賞花！年底最受矚目的花季活動「2025士林官邸菊展」，將於11/28（五）～12/14（日）盛大展出，開放民眾免費參觀！現場出動13萬盆花卉、多達150個品種的菊花，打造15 個以「夢想」為概念的主題展區，想知道有哪些不能錯過的必拍打卡點？趕緊跟著小編的腳步來看看～
「2025士林官邸菊展」本週登場
擁有超過20年歷史的「士林官邸菊展」是台北年末規模最大的花季展覽，活動將於本週末11/28（五）起熱鬧展開，一路展出至12/14（日），活動期間每日08：00～19：00開放民眾免費參觀。今年的菊展以「藝菊圓夢」為主題，透過園藝栽培、花藝設計與多種佈展手法，打造15個以「圓夢」「追逐夢想」為概念的特色展區，邀請大家一起來賞花、探索心中的夢。
▲主視覺「藝菊圓夢」位於福林路大門口，以承載夢想的熱氣球、小飛機與繽紛花朵迎賓。（圖片來源：士林官邸菊展官網）
15個主題展區搶先看
「士林官邸菊展」今年出動13萬盆花卉、多達150個品種的菊花，打造15個主題展區，位於福林路大門口的主視覺「藝菊圓夢」，可以見到色彩繽紛的菊科花卉堆疊層層，逐夢者將搭上熱氣球與小飛機，踏上奇幻圓夢之旅！每年固定設置的「台日友好 笠間菊花節」展區，今年以「菊開祈願」為概念，設置祈福鳥居、繽紛和傘、可愛白狐，搭配球形波波菊，營造日式神社氛圍；「小王子的圓夢星球」以經典故事為靈感，星球上有無數朵菊花，陪伴小王子探索夢想。
▲日式神社氛圍的「菊開祈願 台日友好 笠間菊花節展區」，位於露天音樂座前綠地。（圖片來源：士林官邸菊展官網）
▲「小王子的圓夢星球」裡頭的每一朵菊花，都象徵陪伴旅人探索夢想、感受生命的奇蹟。（圖片來源：士林官邸菊展官網）
▲「向陽逐夢」位於福林路大門西側綠地，展示花語是專一與勇敢的向日葵。（圖片來源：士林官邸菊展官網）
▲「夢想逐路探尋」中央設置逐夢小船，航行在廣闊的花海之中。（圖片來源：士林官邸菊展官網）
超吸睛的蝴蝶花海是「大立菊的家及大菊品種展示區」，以「匠心築夢」為概念，集結近百株自行培育的大菊品種，以及耗時２年精心培育的壯觀大立菊與造型菊，展現園藝人的美感與夢想的堅持。位於中式庭園的「幸福．憩家園」，利用竹編裝置藝術「流光之巢」，打造愜意溫馨的夢想園地；位於園藝展覽館的「領航圓夢星海漫遊」，設置１艘夢想方舟，搭配各式造型菊與大立菊等媒材航向遠洋。
▲「匠心築夢 大立菊的家及大菊品種展示區」集結園方自行培育的大菊品種、大立菊與造型菊。（圖片來源：士林官邸菊展官網）
▲位於西式庭園的「圓元不絕」，展式中西方金銀財寶意象，打造財源廣進、財富自由的夢想菊花園。（圖片來源：士林官邸菊展官網）
▲位於中式庭園的「幸福．憩家園」，利用竹編裝置藝術「流光之巢」，打造愜意溫馨的夢想園地。（圖片來源：士林官邸菊展官網）
▲位於園藝展覽館的「領航圓夢星海漫遊」，以各式造型菊與大立菊為媒材搭配夢想方舟呈現。（圖片來源：士林官邸菊展官網）
戶外免費賞花、搭公車捷運輕鬆到
歷史悠久的「士林官邸」本身是個收費景點，戶外園區則免費開放民眾自由進出賞花。交通方式很多元且便利，民眾可搭乘台北捷運紅線至「士林站」走２號出口，步行約７～10分鐘即可抵達；或是搭乘公車至「臺電臺北北區分處」「士林官邸」「小北街」等站牌下車，步行都能輕鬆到達。看完菊展肚子餓了，士林周邊美食餐廳、咖啡廳都很多，還能前往鄰近的「士林夜市」逛逛、品嘗著名小吃。
▲戶外展區皆為免費參觀，開放入園時間為每日08：00～19：00。（圖片來源：士林官邸菊展粉專）
【活動資訊】
2025士林官邸菊展
日期：11/28（五）～12/14（日）
時間：08：00～19：00
地點：台北市士林區福林路60號（士林官邸公園）
票價：戶外展區免費參觀（進入「士林官邸正館」需另收費，展期優惠價全票80元）
活動資訊：https://www.facebook.com/2016chshow
士林官邸
地址：台北市士林區福林路60號
電話：02-2883-6340
時間：週二至日09：30～12：00、13：30～17：00（週一休）
