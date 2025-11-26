年末最後衝刺期來了！4生肖貴人運爆棚 善緣開花結果
生活中心／黃依婷報導
年度最後衝刺階段！塔羅牌老師艾菲爾近日指出，有四個生肖在年末「貴人運爆棚」，將迎來強力的支援與助力，這波旺盛的貴人能量並非偶然，而是過去所累積的善緣與努力開始開花結果，特別眷顧那些真誠、有熱情、懂得付出的生肖，使他們在收尾階段更容易獲得資源、人脈與指引，讓工作與生活進展更加順利。
生肖虎
生肖虎的朋友，你們的貴人運來自于你們的果敢與領導力，運勢聚焦於魄力擔當，關鍵扶持。你們天生不畏懼挑戰，敢於在關鍵時刻做出決斷，這種魄力帶來欣賞者。在年末收尾的重大專案中，當其他人都感到猶豫不決時，你們的擔當將會被高層看見。你將會發現，總有那麼一個人，在最需要的時刻挺身而出，為你提供資源、資金或技術支持，讓你成功度過難關。這份「有人挺」的經歷，不僅解決了眼前的問題，更為你們明年事業的晉升打下了堅實基礎。
生肖馬
生肖馬的朋友，你們的貴人運來自于你們的開朗與感染力，運勢聚焦于樂觀熱情，資源主動。你們的樂觀感染人心，就像一團熊熊燃燒的火焰，能夠驅散周遭的負面能量，讓團隊氛圍積極向上。在這段時期，你們不經意間的一次搭線或引薦，就能促成一樁成功的合作。你們不需要刻意尋找，因為資源會被你們的熱情所吸引，主動搭線帶來資源。貴人樂意與你們合作，是因為在你們身上看到了無限的可能性與希望，與你們共事總是充滿動力。
生肖羊
生肖羊的朋友，你們的貴人運來自于你們的溫和與體貼，運勢聚焦於體貼溫暖，人情回報。你們總是默默地關照身邊的人，不求回報地付出真誠和支持，展現出溫和體貼的特質。這種細水長流的善意，在這段時間將會迎來「人情存摺大爆發」。過去你幫助過的人，無論是同事、朋友或是客戶，都會在你的關鍵時刻伸出援手。他們的回報可能是給你一個重要的內部訊息、一筆意外的訂單，或是替你解決一個複雜的人際難題。這份好運，是你善良本質的回報。
生肖豬
生肖豬的朋友，你們的貴人運來自于你們的隨和與好福氣，運勢聚焦于福星高照，無意指引。你們的單純與樂觀，讓你們更容易吸引到正面能量的庇佑，迎來福星高照的好運氣。你們的貴人往往是突然出現的，他們可能在一次隨意的聊天、或一個不經意的場合中，給予你們無意間得到重要指引。這個指引可能是一句點醒你的話，一個對你有重大啟發的建議，讓你豁然開朗，找到解決問題的關鍵。這份好運提醒你，保持開放的心態，隨時隨地都可能遇到你的命運導師。
三立新聞網提醒您：
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
