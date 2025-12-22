年末最後一場潮市集登場 雲林跨年前哨站熱鬧引爆斗六
【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府文化觀光處辦理「潮市集」系列活動持續發酵，最新一場「聖誕老饕音樂潮市集」於斗六行啟記念館圓滿落幕，也正式完成潮市集第 12 場 活動。自系列推出以來，已累計吸引超過 20 萬人次參與，成功集結雲林在地優質文創品牌，涵蓋手作工藝、特色美食、金工設計、生活選物等多元類型，創造強大的品牌集結效應，整體營業額與周邊觀光效益突破新臺幣 1,000 萬元，成為雲林推動地方創生與城市觀光的重要引擎。
雲林縣長張麗善表示，潮市集以「讓在地品牌被看見」為核心精神，透過穩定辦理與主題策展，讓雲林的文創、飲食與生活品牌有舞台、有觀眾，也讓民眾在週末就能用最輕鬆的方式走進城市、認識雲林。此次聖誕檔期更結合音樂、市集與親子活動，成功吸引大量家庭與年輕族群參與，也為雲林跨年系列活動提前暖身。
此次「聖誕老饕音樂潮市集」作為年度壓軸場，集結 70 攤嚴選品牌，完整呈現雲林在地創作能量，讓市集不僅是消費場域，更成為城市年末重要的社交與文化聚點。活動兩日人潮從下午延續至夜晚，現場音樂、笑聲與互動不斷，展現雲林節慶活動的溫度與吸引力，也跨年晚會倒數溫馨暖場。
活動現場規劃不插電彈唱、樂團演出及夜間 DJ 音樂派對，並搭配親子泡泡互動遊戲、聖誕故事劇場、限定手作體驗與主題拍貼機，讓不同年齡層都能在市集中找到屬於自己的節慶樂趣，成功營造「白天親子、夜晚音樂」的全齡共享場域。
文化觀光處處長陳璧君表示，潮市集不只是短期活動，而是縣府長期培養在地品牌、扶植青年創業的重要平台。透過持續策展與不同節氣主題包裝，讓雲林品牌能穩定曝光、累積客群，也讓市集成為帶動周邊商圈與旅遊動線的重要節點。
這次的「聖誕老饕音樂潮市集」連續兩天吸引超過萬人參加，從下午一路熱鬧到夜晚，現場滿滿笑聲與音樂，真的讓人非常感動。今年雲林跨年晚會以 「Light up Yunlin」 為主題，雲林睽違 12 年再度舉辦大型跨年晚會，還邀請到超人氣韓團 HIGHLIGHT 壓軸登場，而聖誕老饕潮市集，就是最有溫度的前哨站——不用等到跨年夜，就能先感受雲林的音樂能量與節慶氛圍
文化觀光處表示，隨著潮市集第 12 場圓滿完成，雲林年底至明年初的文化觀光活動將持續接力登場。現正於行啟記念館展出的 首屆「雲林設計週・雲林風」（12/17–12/28），以及下週 12/27–28 於文化觀光處大草坪舉辦的 YCDC 文創市集，將延續潮市集累積的人氣與創意能量，邀請民眾持續走進城市、支持在地創作。
誠摯邀請全國民眾把年末行程留給雲林，從潮市集到設計週，感受雲林不斷集結、持續發酵的文化實力，「潮市集」系列自 2024 年創立以來，深深獲得民眾喜愛及熱情參與，成為雲林推動地方創生與青年創業曝光的重要平台，成功帶動城市觀光後，此次聖誕檔期進一步結合親子、音樂與手作，從白天童趣派對到夜晚音樂嘉年華，完整展現斗六作為文化城市的多層次魅力。
雲林年底活動全面開跑，虎尾糖都嘉年華甜蜜放送中、年底也將迎來跨年晚會，明年初將還有北港燈會、草嶺石壁櫻花季等精彩活動，邀請全國民眾走進雲林，更多活動詳情可至「慢遊雲林」FB粉絲專頁及「慢遊雲林APP」查詢，歡迎大家前來雲林，感受城市多元且持續發酵的文化力。
其他人也在看
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 100
張文與父母疏於聯繫 鄰居:這一家人都很神祕
政治中心／綜合報導犯下惡性隨機砍人的張文，警方第一時間溯源到他在桃園的老家，但他與父母疏於聯繫，連鄰居眼中，這一家人都很神祕，有的說平常見不到人、也有人說"打招呼也不被理會、現在才知道張文的存在"。為了制止張文被刺死的余姓男子，也是桃園人，市府社會救助科也和余家人聯繫、並和北市討論後續補償事宜。恐攻殺人犯張文犯下人神共憤暴行後身亡，檢警第一時間就找上他桃園的雙親問案，除了親子間疏於聯繫，這一家在街坊鄰居眼中，也很神祕。案發後，警方第一時間就到張文老家找家屬想釐清犯案動機與背景。（圖／民視新聞）張文老家鄰居：「（我）住了將近20年了，我們沒有交集，想說隔壁鄰居，就給他（張爸爸）點個頭打聲招呼，他又不會理人，不理人之下你不理我我也不理你啊，（那張文那個小孩你見過嗎），沒有印象我還不知道他有子女，他老婆是誰我也搞不清楚，他們裡面社區進進出出門都關著，所以我們不會見到，（第一時間知道在你們對面），還好吧畢竟是小孩子牽扯到父母有點牽強，說真父母也許有錯也不是他們所願。」幾乎無交集的鄰居，認為小孩的錯不能扯到長輩身上。張文在北車扔擲煙霧彈時，57歲余姓男子試圖制止，遭刺遇難，經查發現是桃園市民，桃園社會救助科也持續跟余姓的家屬聯繫。桃園市政府社會救助科科長黃毅：「家屬因為正在忙於處理喪葬等善後事宜，表達暫時還無需協助的部分，本局會持續與台北市政府，提供相關諮商補償及法律諮詢等服務。」桃園仁海宮捐出兩百萬給死傷者及其家屬，希望能助他們快速組出難關。（圖／民視新聞）除了社工系統協助家屬，桃園市長張善政和中壢仁海宮討論後，由仁海宮捐出200萬，協助受難者及其家屬盡快度過難關。（民視新聞綜合報導）原文出處：張文與父母疏於聯繫 鄰居：這一家人都很神祕 更多民視新聞報導張文金流曝光 犯罪計畫縝密「連吃飯、休息時間都排定」20則「模仿張文」恐怖留言 刑事局撂重話北車、中山隨機砍人釀嚴重死傷！蔣萬安再赴醫院探視5名傷者民視影音 ・ 1 天前 ・ 45
「張文我兄弟」落網？原來是轉貼者、身分是電機系男大生
張文恐攻北車、捷運中山站、誠品南西店事件目前出現更多恐嚇言論，19日他犯案當晚有人自稱是他的好兄弟，要在本月25日晚間在高雄車站做大事，近日落網的疑犯經查是轉貼者，是位電機系男大生，「真兇」尚未落網。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 46
肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭
台北市19日晚間發生震撼社會的無差別攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。其中，第一時間挺身而出、試圖阻止嫌犯張文（27歲）繼續行兇的余姓男子（57歲），因英勇制止暴行而不幸喪命。親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，而是一位博學熱心的資深理財專家，其義行成功保護現場眾多民眾，各界深感哀悼並疾呼應將其事蹟入祀忠烈祠，以表彰英雄行為。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41
北捷案發時「為何路人沒反應？」王婉諭曝背後真相：是台灣人的脆弱
北捷案釀4死11傷，針對網傳「遇到這種情況，為什麼不趕快跑？」之質疑，時代力量黨主席王婉諭發文指出，台灣社會長期的安全感導致民眾面對極端暴力時易出現「本能僵住」，這是幸運也是脆弱。她同時讚揚現場挺身而出的店員與日籍記者，呼籲政府建構兇手生命歷程以理解悲劇根源，並請大眾停止散播陰謀論，避免恐懼撕裂社會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
張文無兒女、配偶 家屬可用張文遺產賠償 若「拋棄繼承」免賠
張文隨機殺人事件震驚社會，造成多人死傷後自身墜樓身亡，引發法律賠償問題。由於兇嫌已死，刑事訴訟將獲不起訴處分，民事賠償則落在其父母身上，但若父母選擇拋棄繼承則無需承擔責任。根據犯保協會規定，死者遺屬最高可獲180萬元補償，重傷者可獲80至160萬元。英勇阻止兇嫌而犧牲的余姓男子，其家屬將獲得來自台北市政府和桃園市政府共計超過千萬元的撫卹金與理賠。TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 37
丟下機車衝上扶梯追張文！ 所長不忍同仁遭苛責哽咽公布密錄器
中山一派出所所長李欣鴻公布追捕隨機攻擊嫌犯張文的密錄器畫面，還原警方當時衝進誠品南西店的過程。李欣鴻強調，參與行動的同仁已拚盡全力，有些甚至是下班後趕來支援，來不及領取裝備就直接趕赴現場。他懇請社會大眾能給予警察更多支持與鼓勵，肯定警察在危急時刻奮不顧身保護民眾的精神！TVBS新聞網 ・ 23 小時前 ・ 75
頂樓追張文沒拿槍！下班警來不及領裝 百貨逆衝手扶梯逮人畫面曝
北捷台北車站、中山商圈19日發生驚悚隨機砍人案，事後凶嫌張文和警方先後進入中山一家百貨頂樓畫面曝光後，引發網友質疑警察為何僅用警棍和手電筒、沒用槍，今（21日）中山一派出所所長李欣鴻受訪回應，表示部分下班同仁獲報來不及領裝就直衝現場，另也有同仁獲報當下依規定不用領槍、防彈背心等，當天員警衝中山百貨密錄器視角也曝光。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 29
「張文我兄弟，12/25高雄車站做大的」嘴秋網友抓到了…5萬交保
北捷M7、中山站19日發生隨機攻擊案造成4死的悲劇後，當晚即有人在社群平台Threads上指出， 要在12月25日當天在高雄車站「做大事」，檢調不敢大意，隨即組成專案小組追查，20日拘提留言的陳姓男子到案，訊後依涉犯恐嚇公眾罪嫌，諭知交5萬元交保候傳，但橋檢事後澄清，陳男身分為一名電機系男大生，僅轉貼並非原始PO文者。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 67
從地獄爬回來的人 韓國瑜 金句連發
在藍營政治人物中，立法院長韓國瑜的機智與反應，堪稱名列前茅，深受韓粉支持。例如大罷免期間，韓國瑜為遭罷藍委站台，接連說出「一寸光陰一寸金，罷免原來發神經」、「罷免若成功，台灣民主一場空」等金句，提振士氣。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
發 「中山砍人不揪」 男大生抓了！將送地檢署
發 「中山砍人不揪」 男大生抓了！將送地檢署EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 75
新／張文中山砍人 最新畫面曝光！警「逆向」衝手扶梯救援
新／張文中山砍人 最新畫面曝光！警「逆向」衝手扶梯救援EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
中科作業員自稱張文｢同夥｣預告板南線屠殺辯惡作劇！深夜羈押禁見
[Newtalk新聞] 台北車站及誠品南西店19日晚間發生隨機殺人事件，累計含27歲兇嫌張文共4人死亡、11人受傷。案發後一名任職於中部科學園區的張姓作業員涉嫌在社群平台發文自稱是兇嫌張文的「同夥」，並巨細靡遺地羅列原本規劃在板南線進行大規模殺戮的計畫，甚至以挑釁語氣感嘆：「難怪同夥表示失敗」。台中地檢署於21日拘提張姓男子到案，檢方認為其罪嫌重大且具備反覆實施恐嚇之虞，向台中地方法院聲押聲押，法官裁定羈押禁見。 由於張姓男子發文內容精確對應19日當晚中山站外的無差別攻擊事件，不少網友擔憂張文仍有「隱藏共犯」在逃，造成社會極大動盪。新北市政府警察局三峽分局在接獲報案後迅速啟動專案小組與地檢署展開跨境聯合調查，透過數位足跡鎖定現年43歲、於中科園區擔任作業員的張姓男子，並於21日上午前往張姓男子位於台中市清水區的住處執行拘提與搜索，現場查扣張姓男子的手機進行數位鑑識 ，張姓男子則辯稱只是一時好玩惡作劇。 中檢指出，20日上午7點2分接獲民眾報案，1名暱稱「rleioutalf710902」的網友在Threads留言刊登「不一樣吧！原計畫板南站內～且在5點鐘開始～所以原計畫是5點鐘開始到7新頭殼 ・ 8 小時前 ・ 22
余家昶挺身而出！相驗結果出爐...檢警悲悼「見義勇為」阻止傷亡擴大
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導北市19日發生震驚社會的隨機襲擊事件，造成包含兇嫌在內共4人死亡。首起案發地點位於台北車站M8出口，57歲的余家昶察覺現場...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
女山友獨攀火炎山墜崖 空拍尋獲倒臥陡峭山谷
苗栗縣 / 綜合報導 一名43歲曾姓女登山客，19日下午獨自進入苗栗知名景點火炎山登山步道後就此失聯。警消獲報後展開大規模搜尋，地方搜救協會也利用空拍機協尋，發現曾姓女子困在陡峭的二段式山谷中，確認她是因為墜崖受困，但由於地勢陡峭險峻，搜救隊員不敢大意，利用架梯及繩索垂降，在昨(20)日深夜10點多成功接觸失聯女子，但人已經不幸死亡，後續將牠搬運下山後交由警方及家屬處理。深夜搜救隊員聚集在山腳下，整理好裝備著裝完成，挺進山區內救援。搜救隊員說：「慢慢走，可以走了，彼此速度對稱。」救援地點，位在苗栗知名景點火炎山，警消獲報，一名43歲曾姓女登山客，19日下午獨自進到火炎山登山步道後就此失聯，由外籍看護通報失聯消息，警消展開大規模搜尋，當地救援協會也出動空拍機。搜救隊員說：「剛剛是看到這邊，有黑色的點。」來回尋找後終於在步道附近，一處極度隱蔽深達二段式的斷崖山谷中，發現失聯的曾姓女子身影，確定她墜崖受困，掌握到受困點之後，搜救隊員嘗試從山谷下方挺進，但因為地形極度險峻，加上絕壁斷崖阻擋搜救路線，讓救援難度增加許多，由於懸崖峭壁空勤直升機不易到達，現場地形惡劣風險高，但消防局特種搜救隊沒有放棄。漏夜進行搜救，直到深夜隊員們再次集結出動，這次利用架梯以及繩索垂降，跨越陡峭山壁，在晚間10點多成功接觸到受困的曾姓女子，但她已經明顯死亡，後續利用擔架將人運送下山，交由警方以及家屬處理，但詳細墜崖原因仍待警消持續釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
哀悼放飲料挨轟！ 連鎖飲料董事長鞠躬致歉落淚
台北市 / 綜合報導 台北車站及捷運中山站周邊，19日發生一起隨機殺人案，造成4死11傷的悲劇。一名連鎖手搖飲董事長前往獻花哀悼，卻在花束旁放上自家飲料，疑似打廣告的行為，被網友罵翻，今(21)日下午，他們也特別召開記者會，鞠躬道歉。記者會上一度哽咽，董事長表示自己的不當行為，造成觀感不佳向大眾致歉，希望大家能再給他們機會。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 2
27歲張文隨機攻擊! 妨害兵役通緝中 遭起底"家境不錯"
社會中心／綜合報導涉嫌在台北車站和捷運中山站丟煙霧彈、揮刀砍人的恐怖兇手，是因為妨害兵役通緝中的27歲張文，如今他的身分也被起底，家境相當不錯，一生的志願就是想當軍人，曾經是空軍志願役，但2022年因為酒駕遭汰除，而他從小個性叛逆，跟家人之間的感情不融洽，爸媽也說2年多沒連繫了。記者vs.嫌犯張文爸媽：「有想要代替兒子幫忙道歉嗎，有知道兒子的近況嗎。」戴著帽子、口罩，雙手緊緊相握，來到二殯準備相驗，面對記者提問不發一語，他們是台北犯下隨機恐怖攻擊事件，嫌犯張文的爸媽。27歲張文隨機攻擊! 妨害兵役通緝中 遭起底"家境不錯"（圖／民視新聞）27歲的嫌犯張文，是桃園市楊梅人，家境相當不錯，爸爸是工程師，媽媽是會計，但他從小個性叛逆，過去就讀桃園的工商餐飲科、雲林的科技大學，但疑似因為爸爸，長期採取比較嚴格的方式管教，因此也讓他難以接受，跟家人之間的感情也不融洽，爸媽說2年多沒連繫了，接到消息才知道兒子犯案，住在高雄的哥哥也表示，不了解弟弟的狀況。高雄市長陳其邁：「據他的兄長表示，那在家裡大概跟這個嫌犯，已經有5年沒有聯絡，那也不清楚他現行居住的地方，跟他的一些活動的這些狀況。」27歲張文隨機攻擊! 妨害兵役通緝中 遭起底"家境不錯"（圖／民視新聞）張文一生的志願就是想當軍人，曾經是空軍志願役，服役於無線電通信中隊，但2022年因為酒駕遭汰除，疑似因此覺得人生失去方向，後續遷移戶籍也沒申報，導致"教召令"沒有送達，去年11月25號沒去教召，涉犯妨害兵役治罪條例，今年7月11號被通緝，他過去對槍械以及軍事設備，相當有興趣，恐怕跟犯案手法拖不了關係。究竟是因為逃兵被通緝，憤而隨機殺人嗎？背後有沒有組織協助，一切的細節，都還有待警方一一釐清！原文出處：27歲張文隨機攻擊！妨害兵役通緝中 遭起底「家境不錯」與家人多年未聯繫 更多民視新聞報導張文用煙霧彈型號曝光！退役少將揪1漏洞：要檢討國際震驚！北捷隨機砍人 AIT發文哀悼：與台灣人民站在一起員警緊急衝入誠品內追凶畫面曝光「手還拿著指揮交通棒」民視影音 ・ 1 天前 ・ 4
北捷隨機砍人現場搶命！父女檔醫師「身份曝光」 蔣萬安親赴台大醫致謝
台北市日前發生隨機攻擊事件，一名被害人遭兇手張文砍傷後，第一時間受到一對父女檔醫師聯手搶救，北市府受託已找到熱心救人的台大醫院醫師顏瑞昇、顏均蓉父女檔，台北市長蔣萬安今（21日）下午赴台大向2名醫師致謝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
張文平板曝光「犯罪計畫書」！連走路時間、吃飯、睡覺都縝密羅列
（記者張芸瑄／綜合報導）台北車站19日發生震撼社會的無差別攻擊案，27歲逃兵通緝犯張文接連縱火、持刀砍人，造成 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 9
「從縱火到砍人」張文3小時連續犯案 吳靜怡轟：蔣萬安別只會怪警察
即時中心／温芸萱報導北捷台北車站、中山商圈日前發生嫌犯張文投擲煙霧彈、縱火並持刀隨機砍人事件，釀成4死11傷，引發社會對治安的不安。對此，政治評論員吳靜怡今（21）日在臉書痛批，嫌犯從下午縱火到晚間隨機砍人，長達三小時、同一人、相近場域連續犯案，台北市治安與維安系統卻全面失靈。她直指這是城市治理的重大疏漏，呼籲蔣萬安市府不要只怪警察，應正視風險控管、通報與跨局處整合失靈的問題。民視 ・ 1 天前 ・ 11