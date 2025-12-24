年末最後一檔！iPhone 17 Pro狠砍2710元、三星旗艦限時68折

記者李鴻典／台北報導

平安夜的鐘聲即將敲響，當大家正忙著準備聖誕大餐與跨年派對時，連鎖通訊業者傑昇通信從12月25日至28日限時四天，祭出年末最後一檔換機優惠，帶來包含iPhone旗艦新機到萬元有找的高CP值手機、平板及耳機在內的前所未有大折扣，最低53折起。

傑昇聖誕快閃：iPhone 17 Pro狠砍$2,710。

聖誕節與跨年期間是民眾社交頻率最高的時刻，無論是聚餐拍美食，還是跨年倒數拍煙火夜景，一支效能強悍、攝影出色的手機絕對是不可或缺的標配。傑昇通信祭出優惠，具備頂尖錄影與性能表現的iPhone 17 Pro（256GB），原廠售價39,900元，聖誕活動期間空機直降2,710元，37,190元就能入手；如果覺得Pro系列超過預算，標準版的iPhone 17（256GB）則是更加親民且熱門的選擇，特惠價只要27,990元，現省1,910元。

三星Galaxy S25+（12GB/256GB），原廠售價34,900元，傑昇通信聖誕活動期間限時68折，直接現賺11,010元，優惠價格23,890元；想要體驗旗艦性能、價格親民的三星Galaxy S25 FE（8GB/256GB），空機現省5,910元，16,990元。活動期間購入還能額外獲得價值3,900元的原廠好禮，包含六個月Google AI Pro擴充功能與2TB雲端儲存空間。

傑昇通信Galaxy S25 FE現省$5,910。

傑昇通信也準備多款萬元左右的超值神機；OPPO Reno14 F（12GB/256GB），主打輕薄時尚設計與多功能拍攝，聖誕活動價現折5,400元，直接殺到8,590元；Google Pixel 9a，具備原生Android體驗與夜拍演算法的手機，活動期間祭出71折，比原價再省4,700元，僅需11,790元就能帶回家。HTC U24 Pro（12GB/256GB）暮光白，活動期間結帳下殺53折，優惠價9,990元。

傑昇通信OPPO Reno14 F下殺$8,190。

除手機之外，影音享受也不落人後，追求高效能平板的消費者，小米 Pad 7 WiFi（8GB/128GB）展現出極強的規格優勢，聖誕週末指定綠色版本，傑昇通信只要8,190元。

在台灣，直立式洗衣機因傳統生活習慣、大容量與面板直覺等優勢，為最普及的洗衣機機型，尤其家中有長輩、洗衣量大的家庭更傾向選用直立式洗衣機。

LG直立洗衣機EZ系列展現實用與美感兼具的現代設計，讓洗衣更EASY。

滿足直立式洗衣機愛用者對便利性與操作性的期待，LG 推出全新 EZ系列，透過「洗淨更可靠、操作更直覺、拿取更省力」為核心， AI Wash™ 智慧洗透過AI DD™ 直驅變頻馬達，能偵測衣物重量、柔軟度與汙濁度自動調整洗程，並搭載 Steam™ 蒸氣洗與全不銹鋼筒槽，強化高溫衛生防護。在洗淨、操作與拿取三大面向全面進化，提供更便利、輕鬆的洗衣體驗。

LG EZ直立式洗衣機配備LCD智慧液晶旋鈕，資訊易讀且更好操作。

EZ 系列針對使用者最在意的三個面向進行全面升級，升級重點包括，AI 精準洗滌 x 蒸氣深層潔淨、LCD 智慧液晶旋鈕 × 自動洗劑投入、EasyUnload™ 人體工學筒槽設計，不僅讓洗衣變得更EASY，也更貼近每位家人的日常需求。

LG直立洗衣機EZ 系列提供 16 kg 至 23 kg 多種容量選擇，其中 20 kg 機型機身僅 65 公分寬，能融入台灣常見狹長陽台，兼顧大容量與空間應用。

LG EZ直立洗衣機有智慧洗劑投入功能，能讓洗衣更便利。

