年末最忙！臘月清屯、送神、祭祖祈福迎新的氣運

臘月，是農曆一年進入尾聲的重要月份，也被不少人形容為一年中最忙的時候，除了要清屯、送神還要拜祖先，所以傳統上臘月又被稱作祭祀之月。臘月最早是在《說文解字》、《玉燭寶典》被人記載，之所以用「臘」字來稱呼的原因在於，指的是成塊曬乾的肉，而當時的古人也常在臘月時進行臘祭來祭拜祖先，除了祈禱身體平安之外，也希望農作穀物可以帶來良好的收成。

臘月又被稱作祭祀之月。（示意圖／三立新聞網）

在習俗上，臘月最常被提到的就是「清屯」與「酬神」。所謂清屯，指的是整理家中神明桌與祖先牌位周邊的空間，將香爐、供桌、神龕附近的灰塵與雜物清理乾淨，象徵為一年做總整理，也迎接新的氣運進入。

送神同樣是臘月的重要環節，民間普遍相信，灶神會在年終返回天庭述職，因此會準備供品送神，象徵將家中一年的大小事向上稟報。送神之後，部分家庭會暫停祭拜，直到除夕或新年再迎神回來，這段時間也被視為正式進入過年前的準備期。

清屯。（示意圖／寶島神很大）

此外，臘月祭拜祖先也是許多家庭重視的環節。透過祭祖，不僅是感念先人庇佑，也讓家族成員在年終齊聚，回顧及感恩平安度過一年。在現代社會這類祭祀雖多半簡化進行，但背後承載的家庭連結，是臘月習俗中不可或缺的一環。

祭拜祖先，心誠則靈。（示意圖／三立新聞網）

從清屯、酬神到送神與拜祖先，臘月的每一項習俗，其實都圍繞著感恩，透過這些儀式不只是延續傳統，更讓忙碌了一整年的人們，有機會在年終放慢腳步，替生活做一次完整的收尾。

