年末最暖斷捨離！和平島地質公園「小島冬季療癒」登場
【記者張嘉誠／綜合報導】
三大主題活動帶來全方位療癒體驗
十二月的天氣逐漸轉涼，人們的步調也在年末自然慢下來。和平島地質公園今年推出全新冬季企劃「小島冬季療癒」，以「2025 告別市集」、「外星生物入侵中？！外來植物識別與移除工作坊」及「冬日的光誕星圖」三大主題活動，陪伴民眾一起在島上以最簡單的方式重新整理生活，賦予舊物新生、照顧心靈，也關心我們腳下的土地。趁著年末收心的節奏，讓 2025 有個溫暖的句點，也為美好的 2026 好好準備。
「2025 告別市集」專為在年末想整理物品，卻還沒準備好道別的民眾而設。這次邀請民眾將仍能正常使用的舊物帶來交換，不論是一本舊書、一件衣物，或是一段故事，都能在現場以物易物，讓所有的舊物品都能被重新充分利用。
12/20（六）14:00–17:30｜和平島地質公園遊客中心
「外星生物入侵中？！外來植物識別與移除工作坊」邀請「走入森海」的博物學家－陳韋宏老師與民眾一同彎下腰，移除不屬於當地環境的外來種植物，從觀察到行動，從現場辨識到討論再利用，讓我們的土地回到更健康、自然的狀態。
12/21（日）09:00–12:40｜和平島地質公園禾口丘咖啡 With Hill
在冬夜裡展開的「冬日的光誕星圖」，結合天文導覽、星座故事與靈性缽音、梵唱療癒，除了歐柏昇博士現場講解天文星座外，參加者也可跟著聲音療癒師－HESED老師一起在星空下放慢呼吸，以聲音的層次釋放一整年所累積的壓力。
12/23（二）19:00–21:00｜和平島地質公園禾口丘咖啡 With Hill
和平島地質公園表示，希望參與者在三天中看見生活的不同面向，並以更穩定的狀態迎接 2026。這次活動以物件整理、心靈照顧與土地修復三條路徑貫穿，將永續理念、生活整理與身心療癒自然融合，讓永續旅遊的意義延伸至心理與土地。園方誠摯邀請對身心整理、自然親近或永續行動有興趣的大眾，在這個冬天來到島上替自己做一次斷捨離。
和平島地質公園官網：https://www.hpigeopark.org
和平島地質公園粉絲團：https://www.facebook.com/hepingislandgeopark/
「外星生物入侵中？！外來植物識別與移除工作坊」報名網站：
https://forms.gle/2FKoAgHSHHCi4Mox6
「冬日的光誕星圖」報名網站：
https://forms.gle/LqYeFFB64wxg1Vv19
