年末最潮集結斗六！ 雲林壓軸潮市集引爆跨年前哨站

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林年末最具人氣的文化盛事熱力登場。由雲林縣政府文化觀光處主辦的「聖誕老饕音樂潮市集」今(22)日於斗六行啟記念館盛大舉行，作為年度第12場、也是壓軸場次，連續兩天吸引上萬人潮湧入，音樂、市集與親子活動交織成熱鬧節慶場景，不僅為城市注入年末溫度，也正式揭開雲林跨年系列活動序幕。

雲林縣府辦聖誕老饕潮市集，親子湧入氣氛熱絡。(記者廖承恩翻攝)

雲林縣政府表示，「潮市集」系列活動自推出以來持續累積口碑與人氣，至今已吸引超過20萬人次參與，成功集結雲林在地優質文創品牌，涵蓋手作工藝、特色飲食、金工設計與生活選物等多元類型，形塑具辨識度的品牌聚落。整體活動不僅帶動市集營業額，更延伸創造周邊觀光與商圈效益，累計產值突破新臺幣1,000萬元，成為雲林推動地方創生的重要引擎。

縣長張麗善表示，潮市集的核心精神在於「讓在地被看見」，透過穩定辦理與主題策展，讓雲林的創作能量有舞台、有觀眾，也讓民眾能在最輕鬆的週末時光走進城市、重新認識雲林。此次結合聖誕節慶元素，串聯音樂、市集與親子互動，成功吸引大量家庭與年輕族群參與，為年底跨年活動提前暖身。

年度壓軸「聖誕老饕潮市集」展現雲林創作能量。(記者廖承恩翻攝)

文化觀光處指出，本次「聖誕老饕音樂潮市集」共集結70攤嚴選品牌，活動從午後延續至夜晚，現場規劃不插電彈唱、樂團演出及夜間DJ音樂派對，並搭配親子泡泡互動遊戲、聖誕故事劇場、限定手作體驗與主題拍貼機，打造「白天親子同樂、夜晚音樂共享」的全齡參與場域，讓市集不只是消費空間，更成為城市年末重要的文化聚點。

文化觀光處處長陳璧君表示，潮市集並非一次性的活動，而是縣府長期培養在地品牌、扶植青年創業的重要平台。透過持續策展與節氣主題包裝，協助雲林品牌穩定曝光、累積客群，同時串聯旅遊動線與周邊商圈，讓文化活動成為帶動城市發展的實質動能。

現場多元活動滿足各年齡層。(記者廖承恩翻攝)

文化觀光處進一步指出，隨著潮市集第12場圓滿完成，雲林年底至明年初的文化觀光活動將持續接力登場，包括雲林設計週、YCDC文創市集、跨年晚會、北港燈會及草嶺石壁櫻花季等精彩活動，邀請全國民眾把年末與新年行程留給雲林，走進這座持續集結創意、音樂與溫度的文化城市。