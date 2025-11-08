年末最熱鬧的創生派對「蘭作伙－宜蘭青年創生季」登場
記者林坤瑋／宜蘭報導
由宜蘭縣政府府打造專屬青年創生交流的空間「宜蘭青年創生基地」，延續東區青聚點成果，轉型升級，展現宜蘭地方創生及青年串聯合作成果，自八日起至十六日於中興文創園區，舉辦「蘭作伙－宜蘭青年創生季」帶來創生基地這一年的精彩成果，也相揪創生團隊、五結鄉公所及蘇澳鎮公所一起參與，辦理創生市集、體驗活動、分享會與多元演出，展現青年行動的地方實踐能量。
代理縣長林茂盛表示，青年是宜蘭在地發展前進的重要力量，有了他們的投入，為各鄉鎮、各社區增添跨世代、跨產業與跨文化的活力，他們展現出在宜蘭發展的多元面貌，在宜蘭生活的可能性，帶來未來的不同想像。地方創生要成功，除了深耕在地，更要勇敢走出宜蘭，對接世界！縣府將於一一五年度帶領二十家青創品牌參展國際型展覽會。透過與全球產業的交流，青年創業家將掌握國際趨勢、明確品牌發展方向，與國際通路對接，開拓海外市場，邁向外銷國際的新里程碑。縣府期望藉此行動，讓宜蘭青創品牌在國際舞台上展現創意與實力，提升「宜蘭品牌」的國際知名度。
此次宜蘭青年創生季以「蘭作伙」為主題，象徵宜蘭青年一起投入參與這場創生派對，也攜手在宜蘭打拼。活動開場由羅東高中街頭文化社與阿卡貝拉社的熱力演出為創生季揭開序幕，創生季九天活動，整合創生基地八組進駐團隊，８博士農場、海島紀實文化工作室、冬山文化基地、糧心聚落、大腳小腳親子共學宜蘭團、休三工作室等，展出進駐基地培力成果。
