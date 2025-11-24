年末最療癒盛會！Hello Sanrio！三麗鷗明星派對Q萌登場

記者李鴻典／台北報導

2025歲末最療癒時刻即將到來！台灣三麗鷗策劃一場年末壓軸盛會「Hello Sanrio！三麗鷗明星派對」，將於12月5日至7日，在台北南港瓶蓋工廠M棟Q萌登場，集結旗下超人氣角色，設計五大主題打卡展區，安排六場角色舞台演出！現場完成互動關卡還可獲得限量小禮物。

三麗鷗明星派對。（圖／品牌業者提供）

此次派對主視覺設計同樣充滿童趣與驚喜感，以「It's Party Time!」為核心主題，三麗鷗的超級巨星們化身為一顆顆圓滾滾、可愛的氣球角色，漂浮在夢幻藍色的背景中開心登場！象徵著三麗鷗希望把最純粹的笑容與幸福感，送進每一位粉絲的心中，點亮這個年末的最萌時光。

展場共規劃五大主題展區，設計概念呼應不同角色的性格與故事背景，打造出療癒的沉浸空間。《人魚漢頓英雄夢》主題展區，述說著漢頓夢想成為一名超級英雄的故事。在這裡，他披上斗篷化身小小英雄，也讓粉絲感受到那份敢夢敢做的無限可能。

Hello Sanrio!三麗鷗明星派對Q萌登場。（圖／品牌業者提供）

走入《狗狗好朋友的幸福時光》，則像進入了一個溫柔的狗狗天地。布丁狗、大耳狗與帕洽狗，這三位最好的狗狗朋友，用他們日常生活中的點點滴滴—無論是一起打盹、閱讀、玩耍—傳達出真摯溫暖的情誼。

慶祝美樂蒂 50 週年與酷洛米 20 週年的特別時刻，《美樂蒂 & 酷洛米週年專區》以交織在空中的粉紅與紫色魔法光芒，打造夢幻世界，綻放出屬於她們的奇幻魅力！

三麗鷗鐵粉遊戲畫面示意。（圖／品牌業者提供）

在《雙星仙子的扮裝派對》展區中，Kiki 與 Lala 換上可愛姊弟裝，邀請大家一起翻開書本裡閃耀的星星魔法之門，與最愛的小熊玩偶們一同啟程，展開灑滿星光的閃亮奇幻冒險。

最後，千萬別錯過《Sanrio Characters 美式餐廳》！這座由角色們共同經營的可愛餐廳充滿了驚喜，從迎賓的美樂蒂到在角落聊天的大眼蛙與蛋黃哥，每一處都藏著三麗鷗角色的身影，打造出充滿互動趣味的體驗。

線上線下同步開趴，延伸活動粉絲不缺席。（圖／品牌業者提供）

雖然這次展區並無規劃周邊商品販售，但現場仍然有豐富的互動活動，讓喜愛三麗鷗的粉絲們可以把多項好禮帶回家！只要在展區拍照並上傳個人社群，就能獲得限量打卡禮；活動當天穿戴3樣三麗鷗大明星商品，並完成指定應援任務，還可以兌換限量拍貼機拍照資格！喜愛角色周邊的粉絲，也別忘了加入各三麗鷗明星 LINE@ 官方帳號，回傳現場照片即可參加抽獎活動，將有機會獲得限量小禮物。

Sanrio Online Party連動活動讓粉絲也能在線上共襄盛舉。（圖／品牌業者提供）



活動三天更安排六場限定角色見面會，包含 My Melody 美樂蒂、Kuromi 酷洛米、Hello Kitty x 小小舞者、Cinnamoroll 大耳狗、Pompompurin 布丁狗，以及 Littletwinstars 雙星仙子，每場皆限額抽選。

三麗鷗也同步展開兩項延伸企劃，擴大所有粉絲的參與可能性。無法親臨現場也別擔心，「Sanrio Online Party」連動活動讓粉絲也能在線上共襄盛舉，只要每日登入網站，遊玩「三麗鷗貪吃小夥伴」、「飛天酷洛米」小遊戲及參加三麗鷗鐵粉測驗，就有機會參加抽獎申請，抱回最大獎市價 $19,800 的 FUJI 小姿足美腿機，或三麗鷗超大絨毛娃娃！

每日登入網站進行三麗鷗小遊戲，就有機會參加抽獎申請。（圖／品牌業者提供）

同時，備受期待的「2026 第四屆台灣三麗鷗小小舞者甄選活動」於12月1日至22日正式公開徵選！台灣三麗鷗自 2023 年首度舉辦「小小舞者甄選活動」以來，深受家長與小朋友們的熱烈迴響，活動報名網站至今已吸引近 300 萬人次點閱。歡迎熱愛舞蹈、充滿自信與活力的小朋友們踴躍報名參加。通過甄選的幸運小舞者，將有機會與三麗鷗大明星一同拍攝影片，登上三麗鷗官方 SNS 平台獲得曝光，留下與三麗鷗大明星的難得回憶，還能將豐富好禮帶回家。

三麗鷗大明星見面會日期＆時段。（圖／品牌業者提供）

活動名稱：Hello Sanrio!三麗鷗明星派對

活動日期：2025 年 12 月 5 日（五）至 12 月 7 日（日）

活動時間：每日上午10:00至18:00

活動地點：台北市南港瓶蓋工廠M棟（台北市南港區南港路二段13號）（南港車站旁）

入場方式：採現場排隊方式免費參觀入場

活動現場無周邊商品販售

宇宙英雄也愛聖誕趴踢！2025/11/20~2026/3/1期間，MITSUI OUTLET PARK與「超人力霸王」獨家跨界合作，北中南三據點分別以「昭和聖誕派對、守護城市和平、光雪冬日奇蹟」的特色主題，打造冬季聖誕燈飾造景。現場有超過5米高超人力霸王，以及怪獸角色氣偶、主題聖誕樹歡樂登場，陪伴大小朋友重溫熱血回憶，迎接嶄新的一年！

林口店ULTRA時空迴廊。（圖／品牌業者提供）

台中港店光之使命英雄集結。（圖／品牌業者提供）

2026年更適逢超人力霸王60週年誕生紀念，三據點也推出限定歡慶活動。許久未在台灣登場的初代超人力霸王與奧米加，將於北中南舉辦共５場近距離見面會！此外，林口及台南店的商品展售店，更有超過500款周邊商品任君挑選，與顧客盡情體驗超人力霸王帶來的宇宙聖誕魅力。

台南店初代英雄。（圖／品牌業者提供）

冬季最令人期待的城市慶典──「台北歐洲冬季嘉年華（Taipei European Winter Festival）」登場！前身為「歐洲聖誕市集」，今年以全新品牌名稱亮相，將於11月27日至11月30日橫跨台北信義區香堤大道廣場與全新加入的信義威秀前廣場（Xinyi VieShow Plaza）舉行。嘉年華在延續歐洲聖誕節歡樂傳統的同時，進一步擴大規模與文化體驗，匯集超過 66 個歐洲攤位與文化攤位，並規劃雙舞台節目，帶來更豐富多元的冬季慶典體驗。

嘉年華在延續歐洲聖誕節歡樂傳統的同時，進一步擴大規模與文化體驗，匯集超過66個歐洲攤位與文化攤位。（圖／品牌業者提供）

「台北歐洲冬季嘉年華」活動資訊

日期： 2025 年 11 月 27 日（四）至 11 月 30 日（日）

時間： 11/27–11/28 13:00–22:00 ｜ 11/29–11/30 11:00–22:00

地點： 台北市信義區香堤大道廣場與信義威秀前廣場

「台北歐洲冬季嘉年華」將於11月27日至11月30日於信義區登場。（圖／品牌業者提供）

歲末氛圍浪漫升級！淡水漁人碼頭年度盛事再度點亮冬日夜空，福容大飯店淡水漁人碼頭店將於 11月29日（六） 舉行 「歲末祝福 ‧ 點亮幸福」聖誕樹點燈儀式。點燈當日節目精彩連發，活動包含氣球秀與泡泡秀輪番演出，更有全台最年輕的報佳音團體「國花幼稚園」，以純真童聲傳遞聖誕祝福，當日同步啟動邁入第三年的 「乘夢泡泡節」，活動為期 23天，以光影與夢想為主題，打造今冬最閃耀的旅遊亮點。

淡水福容乘夢泡泡節。（圖／品牌業者提供）

今年「乘夢泡泡節」以「光」、「影」、「藝術」與「想像」為主軸，打造多處夢幻打卡場景，包括： 六公尺高「巨型聖誕樹」，燈光如繁星流轉，如夢似幻；人氣主角 「淡水阿熊家族」 溫萌坐鎮陪拍； 「夢幻銀河」 星光點點、浪漫滿溢； 「逐夢飛馬」 閃耀展翼，象徵勇敢追夢的力量； 「心願車站」與「夢想基地」 可現場寫下夢想卡投入夢想箱，由聖誕守護者「淡水阿熊」見證願望誕生；飯店外牆七彩燈光秀，照亮港灣夜色。活動期間每週五、六、日晚間加碼推出 「幸福瞬間」定時燈光秀x泡泡雪花展演，有機會遇見聖誕老公公，展演將持續至12月21日。

淡水福容幸福聖誕樹打卡點。（圖／品牌業者提供）

活動期間只要於館內單筆消費滿3,000元（含）以上，即可憑發票兌換 「夢想泡泡球」乙顆（每張發票限換一份），內含精美小禮物，更有機會抽中聖誕老公公神秘好禮，讓節日驚喜再升級。

淡水福容逐夢飛馬打卡點。（圖／品牌業者提供）

