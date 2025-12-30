年末氣溫低聚會多 疾管署研判流感恐升溫

根據疾管署今天(30日)最新的監測資料顯示，過去一周國內流感的疫情呈現持平狀況，不過隨著歲末年終到來，不僅氣溫降低而且聚會增多，疾管署研判疫情可能有上升趨勢，呼籲民眾仍要落實個人防護，尚未施打疫苗者也可以盡速施打，以保護自身健康。

疾管署公布最新的流感監測資料，12月21日至27日全台類流感門急診就診計81,557人次，與前一週相當；不過若扣除放假因素，門急診就診人次仍較上周略升3%，且隨著年終聚會增加和鄰近國家疫情仍處高點的情況下，疾管署研判未來一週國內流感疫情傳播的風險有上升趨勢。

疾管署副署長林明誠表示，隨著歲末年終到來，不僅氣溫降低將讓病毒更活耀，同時聚會增多，增加人群聚集機會，他呼籲民眾一定要落實個人防護措施，勤洗手、戴口罩，身體不適就在家休息。他說：『(原音)現在就是聚會比較多，人多的地方就麻煩戴個口罩也可以保護自己的健康。飲食衛生部分是過年過節現在就有很多聚會，腹瀉目前沒有增加，但提醒大家吃東西盡量熟食、熱食充分煮熟後再食用比較安全；那有呼吸道症狀的話或身體不舒服可以在家休息，可以避免自己傳給別人也可以避免自己比較脆弱時候有交叉感染風險。』

疾管署呼籲，高風險族群均需留意重症發生風險，目前國內流感疫苗仍有23.8萬劑，且疫苗接種約需2週才會獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾應盡速接種流感疫苗，以提升免疫保護力。(編輯：許嘉芫)