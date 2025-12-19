年末派對美食必勝清單！必勝客「超級夏威夷比薩」登場，《新世紀福音戰士》聯名氣泡水話題加倍！

（圖／品牌提供）

年末派對季正式開打，從聖誕聚會、跨年倒數到朋友臨時揪團，餐桌上最怕的不是吃不夠，而是「不夠嗨、不夠有話題」。今年年末，必勝客與Ocean Bomb不約而同出招，從經典比薩進化版到動漫聯名飲品，直接把「吃」這件事升級成派對話題核心。

說到派對主食，很多人第一時間想到的還是必勝客，一盒比薩上桌，氣氛立刻到位。而在眾多口味之中，「夏威夷比薩」始終是那個最容易引發討論、也最不會被忽略的存在。酸甜鳳梨配上火腿與牽絲莫札瑞拉起司，對許多台灣人來說，幾乎就是「第一次吃比薩的味道」，也因為如此，夏威夷比薩不只是一款餐點，更像是一種集體記憶，從小孩到大人，幾乎人人都有自己的立場。

今年年末，必勝客乾脆不走安全牌，直接把這款爭議王者升級，推出全新的「超級夏威夷比薩」。使用經典火腿、炙烤培根與人氣午餐肉三種肉品疊加豐富口感，靈魂「鳳梨」也同步進化，不只保留鳳梨切片，更加上特製的熱帶鳳梨淋醬，讓酸甜香氣更加突出！

有趣的是，夏威夷比薩的魅力從來不只在味道，還在於它永遠吵不完的話題性。比薩到底能不能放鳳梨？這個問題幾乎年年在社群輪迴，而必勝客這次乾脆火上加油，直接推出「義大利人限定」活動：即日起至12月22日，義大利人只要憑護照，就能免費兌換一顆超級夏威夷大比薩（限鬆厚餅皮），全臺限量500份，快號召你身邊的義大利人加入這場食物戰爭！

當然，派對不可能只有主食！Ocean Bomb推出的聯名氣泡水就成了派對桌上的另一個亮點。適逢《新世紀福音戰士》問世30週年，Ocean Bomb將經典角色與機體化身為罐身設計，搭配芭樂與柚子兩種風味，讓飲料本身就像周邊收藏品。對動漫迷來說，這種設計幾乎沒有抵抗力；對不熟作品的人來說，繽紛罐身也足以成為派對桌上的視覺焦點。

芭樂風味氣泡水走的是柔和果香路線，罐身主題分為「真嗣的初號機」、「渚薰的Mark.06」兩款；柚子風味氣泡水則是清爽微甜，有「有零的零號機」、「明日香的2號機」兩款包裝。

同場加映的還有Ocean Bomb的《庫洛魔法使》系列，延續可愛角色包裝與清爽果香路線，對於偏好甜美風格或想準備交換禮物的人來說，幾乎是「拿了就不會錯」的選擇。這次的聯名新品陸續可在DON DON DONKI（唐吉訶德）、寶雅、新光三越超市、City Super、佳瑪百貨、九乘九、Tomod's 藥妝、墊腳石、Ocean Bomb 官網，以及各大線上平台選購。

