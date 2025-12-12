年末煞不住！ 10-12月「日照短」 日高齡駕駛事故增

日本福岡與名古屋接連傳出高齡駕駛誤踩油門，造成車輛暴衝事故。（示意圖／Pexels）





日本福岡與名古屋接連傳出高齡駕駛誤踩油門，造成車輛暴衝事故，引發社會再次關注高齡開車的安全問題。根據日本警察廳資料，日照時間縮短的十月至十二月，是高齡駕駛事故明顯增加的時期，日媒甚至將這段時間稱為危險季節。

在福岡宗像市，一名八十六歲長者行駛過程中，疑似將油門誤當煞車，導致車輛直接衝入店家，半輛車插進室內，車頭布滿玻璃碎片，所幸無人傷亡。名古屋日前也發生類似事故，一名八十多歲駕駛誤踩油門，車輛暴衝進自助洗衣店，造成店面一片混亂。

廣告 廣告

專家指出，每年接近年底時，高齡駕駛事故都有上升趨勢。日本警察廳統計顯示，隨著日照縮短、天色提早昏暗，高齡駕駛的視線判斷能力下降，容易導致誤踩油門或反應不及。過去在沖繩，也曾發生高齡女性暴衝進文具店的事故；鹿兒島更有駕駛衝上人行道，造成行人受傷。

根據統計，十二月更是一年之中事故量最高的月份。日媒提醒，如今正值高齡駕駛事故頻發的危險時期，呼籲家屬與駕駛本人提高警覺，也再次引發社會對高齡駕駛制度改革的討論。

更多東森新聞報導

WBC／台灣注意！山本由伸確定參戰 佐佐木朗希1原因缺席

出遊最怕跟不上行程 日本葡萄糖胺讓梁赫群 走得久走得遠

重量級到訪！「青森睡魔抵嘉」邀日本職人 來台打造媽祖巨型花燈

