年末狂撒優惠！「買2送2、買1送1」只到明天 OKmart台味小吃新上市

迎來2025年最後一個周末，冬日氛圍濃厚，又濕又冷的天氣讓大家對於暖心美食與療癒小確幸的需求大增！各大便利商店紛紛推出優惠活動，還有多款買一送一超狂下殺特價。

全家便利商店即日起至12月28日推出會員限定優惠。（圖／翻攝自全家官網）

全家便利商店

全家便利商店即日起至12月28日推出會員限定優惠，祭出多款商品買一送一。換算後，黑麥汁單瓶約23元、妮維雅護唇膏平均95元，韓式炸醬魚板包每顆約18元，折扣相當有感。

其中吸睛商品還包括「吉伊卡哇聯名衛生紙」，原價每串199元，特價下殺至65元，等於每包100抽平均只要10.8元，但可愛外型吸引不少粉絲，6包一串也相當適合辦公室或團購補貨。

「全家康康5」優惠活動自12月25日至12月28日登場。（圖／翻攝自全家官網）

此外，「全家康康5」優惠活動自12月25日至12月28日登場，主打商品包含2.2公升天然水平均18元、牛奶雪糕20元、辛拉麵25元、厚醬起司蘇打餅25元，還有酷繽沙與Fami奶昔，平均價格分別為33元與35元。

OKmart

OKmart看準寒流與年末消費動能，推出「台灣最對味」熟食新品，包括「OKchoice鹽酥雞」與「OKchoice三杯米血」，兩款皆為49元，OKchoice 三杯米血以經典三杯風味入菜，醬香濃郁、鹹香回甘，米血口感軟 Q 入味；OKchoice 鹽酥雞則主打外酥內嫩、金黃酥脆，一入口就是熟悉的台式風味。免排隊等待油炸，即可當場品嘗熱騰騰的台式美味。

「OKchoice鹽酥雞」與「OKchoice三杯米血」。（圖／業者提供）

甜點部分，OKmart於12月26日至28日「會員週週超值選」推出濃郁雪糕優惠，包括杜老爺巧克力脆皮大雪糕與曠世奇派提拉米蘇雪糕，加10元即可多1件。同期間，「味味一品麻辣臭豆腐麵」買一送一，Niseko新雪口幸福杯任選2件109元，杜老爺巧克力雪糕與曠世奇派第2件10元，吸引甜點控搶購。

OKmart於12月26日至28日「會員週週超值選」。（圖／業者提供）

此外，OKCAFE即日起至12月31日推出多款冬季風味優惠，包括「黑糖道系列（黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶）」、「阿華田系列」、「錫蘭紅茶拿鐵」、「靜岡抹茶拿鐵」與「焙茶拿鐵」，任選2杯只要99元。

OKCAFE即日起至12月31日推出多款冬季風味優惠。（圖／業者提供）

7-ELEVEN

7-ELEVEN自12月24日至28日連續5天推出聖誕檔期促銷活動，包括買二送二、買一送一及加1元多1件等優惠。若以單品折算，纖維可樂每瓶18元、麻辣臭豆腐麵30元、農心海鮮烏龍麵25元、77乳加濃巧酥10元，人蔘養身飲50元、泰國辣味魷魚20元、一口餅乾與洋芋片21元，價格相當吸引人。

7-ELEVEN自12月24日至28日連續5天推出聖誕檔期促銷活動。（圖／7-11官網）

