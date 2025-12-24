年末玩台東別只跑三仙台！跨年來這看美景、泡金湯、迎曙光，還可遇張惠妹唱歌

年末假期想來趟不一樣的跨年旅行，台東絕對值得放進清單。從高空草原美景、天后張惠妹壓軸的跨年晚會、星光下的黃金溫泉，再到隔日的太平洋第一道曙光，耶誕到跨年的台東，不只擁有濃厚過節氣氛，更充滿全新的療癒能量。

高處視角迎假期，鹿野高台感受花東山海之美

旅程可從鹿野高台揭開序幕。位於鹿野鄉永安村、海拔約350公尺的鹿野高台，擁有遼闊草坡與絕佳視野，站上高眺亭，整個高台地區與卑南溪谷底田野景色一覽無遺，替年末旅程留下難忘畫面。不僅如此，這裡還是台東熱氣球活動的重要場地，也是飛行傘玩家的天堂，時常可見飛行傘翱翔天際。

廣告 廣告

無圍牆巨蛋跨年，國際地標聽張惠妹歌聲迎新年

傍晚則轉往台東市國際地標，感受最熱鬧的跨年氣氛。緊鄰太平洋、南北延伸約一公里的草地與海岸空間，讓跨年晚會宛如一座「無圍牆巨蛋」。今年跨年活動《東！帶我走》將於12月31日晚間6點一路嗨到隔日凌晨1點，結合煙火與音樂演出，在海天交會處迎接新年。

卡司陣容更是話題十足，集結張惠妹 A-mei／A-mit、A-Lin、玖壹壹、范曉萱 & 100%、Miss Ko 葛仲珊、持修、戴愛玲等重量級歌手，流行、經典到原民音樂輪番上陣，讓跨年夜在歌聲與海浪聲中沸騰。

夜宿金崙泡金湯，星空下洗去一整年疲憊

跨年熱鬧過後，不妨前往靜謐的金崙部落，夜宿當地地標「金讚溫泉飯店」，替行程畫下最放鬆的句點。飯店座落於高處，視野遼闊，從房間望出去即可遠眺太平洋與金崙大橋。館內溫泉為弱鹼性碳酸氫鹽泉，因富含鐵質而呈現獨特的茶金色澤，被譽為「黃金之湯」，溫潤泉質特別適合長途旅行後放鬆身心。

當你在客房內獨享私人湯池，抬頭望見星空、耳邊只剩海風，一整年的疲憊也隨著裊裊熱氣慢慢消散。事實上，金崙的泡湯文化可追溯至日治時期，溫泉早已是在地生活的一部分。若想更貼近自然，也可前往金崙溪一帶，感受山海之間感受最純粹的美景。

迎接台灣第一道曙光，太麻里千禧曙光紀念園區

隔天清晨，別錯過前往太麻里迎接新年第一道曙光的感動時刻。太麻里在排灣族語中意為「太陽升起的地方」，因此又被稱為「日昇之鄉」，長年以迎日出聞名。從太麻里火車站出站後，沿著道路往海邊步行，即可抵達視野遼闊的千禧曙光紀念園區。

這裡因2000年舉辦「千禧迎曙光音樂會」而登上國際舞台，透過全球轉播讓世界看見台灣迎接曙光的壯麗畫面，也讓太麻里聲名遠播。自此之後，每逢元旦清晨，總吸引大批旅客齊聚海岸，站在礫灘海岸迎著海風，只為等待太陽自海平面緩緩升起的瞬間，看金色晨光劃破海天交界。同時，也為新的一年悄悄許下心願，替這趟台東年末旅程，留下療癒又放鬆的收尾。

金讚飯店：https://bby.news/金讚溫泉官網

延伸閱讀

東海岸夏日必遊！台東迎曙光、台版雷門打卡、萌貓宮廟全攻略，一次玩遍太麻里秘境

台灣也有超美海上大橋！登上台東「金崙大橋」，立刻擁有綿延3公里的太平洋蔚藍海景