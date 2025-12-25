年末甜食+酒精+熬夜通通來 易釀健康危機

年末聚餐旺季，無論是聖誕聚會、跨年連假，還是尾牙宴，甜食暴增、酒精攝取過量、作息日夜顛倒，正悄悄成為健康殺手。林素菁醫師指出，每年十二月到一月，是心血管與腸胃急症就診的高峰期，很多人以為只是吃太撐、睡太少，實際上可能是腸胃發炎、自律神經失調、甚至心律不整的警訊。

年末三連擊：甜食+酒精+熬夜重創三大系統。一、甜食過量：胰島素震盪+腸胃黏膜受損。高糖飲食會導致腸胃蠕動異常、胃酸分泌過多，嚴重時可能引發胃炎、胰臟炎。

二、酒精攝取：肝臟與血壓負擔加重。酒精會刺激交感神經，造成血壓急升，甚至引發心率異常與多水狀況，特別危險的是已有高血壓、心律不整病史者。

三、熬夜加班、應酬：自律神經錯亂、免疫力下滑。剝奪睡眠時間不只影響精神，還會使身體長時間處於交感神經興奮狀態，腸胃功能紊亂、心跳快、容易疲倦、暴食與代謝異常接種而來。

許多人在年末作息大亂，有可能引發心血管或消化系統發炎、缺血、甚至潛在中風或心肌梗塞的徵兆，林素菁醫師提醒，若有以下症狀，請留意五大警訊，必要時務必就醫。

一、心跳過快（>120次/分鐘）或明顯心悸；二、連續性胸悶、胸痛；三、劇烈上腹痛、黑便、嘔吐；四、持續頭暈、冒冷汗、站不穩；五、極度倦怠感合併吞嚥困難或無法進食。

每年歲末年終時，臨床心血管風險、腸胃不適、血壓失控案例明顯上升，因此林素菁醫師建議，若有三高家族史、近期作息失調、壓力過大或飲食不節者，更應在年末安排幾項關鍵檢查：

一、心血管檢查：心電圖、血壓、血脂、頸動脈超音波等。腸胃檢查：

二、腹部超音波、胃幽門螺旋桿菌、糞便潛血等。

三、肝膽檢查：GOT、GPT、超音波等，檢查脂肪肝、酒精性肝炎問題。

四、代謝檢查：空腹血糖、糖化血色素、胰島素阻抗等。

五、壓力檢查：自律神經功能評估。

林素菁醫師補充，不少人撐到放假就報復性熬夜、暴飲暴食，但身體無法立即修復，可以在節慶空檔期間安排至少三天的清淡飲食、充足睡眠，並適當排解壓力，戒酒限糖，為新年的健康打好底子。