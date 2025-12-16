年末神農市集甜蜜登場 高雄首推「天使瓜」號召千人自備湯匙來吃瓜

高雄優質農產歲末壓軸登場！由高雄市政府農業局主辦的「神農市集」，將於12月20日至21日在凹子底森林公園熱鬧舉行。本月市集以「農情瓜香」為主題，首度發表全新洋香瓜品種「天使瓜」，並發起別開生面的「千人吃瓜」活動，邀請民眾自備湯匙到場免費品嚐，為年終週末增添甜蜜又有趣的農業饗宴。

↑圖說：本次新發表的洋香瓜「天使瓜」，是高雄市政府農業局與在地企業「農友種苗公司」、「祥鶴生產合作社」產官合作的結晶。為了讓民眾第一時間體驗新品魅力，主辦單位特別規劃「千人吃瓜」活動，民眾只要自備湯匙，即可在現場兌換限量試吃機會（圖片來源：高雄市農業局提供）

廣告 廣告

此次亮相的「天使瓜」，為農業局輔導在地農友，攜手農友種苗公司與祥鶴生產合作社共同培育的新品種，特色在於皮薄、肉細、香氣濃郁。主辦單位特別規劃限量試吃活動，讓民眾第一時間感受新品魅力，現場也同步展售當季人氣番茄，並由農業試驗所及高雄區農業改良場展示最新農業研究成果，呈現高雄在農業品種研發上的能量與成果。

市集不僅能「吃瓜」，也能看料理秀。本次邀請無國界料理主廚阿海納現場展演，運用「天使瓜」與高雄在地台灣鯛，創作獨家料理「桂花鮮果鯛魚串」，將桂花清香、梅汁酸甜與魚肉、瓜果的鮮美巧妙融合，展現農產多元應用的可能，讓民眾在逛市集之餘，也能獲得滿滿的飲食靈感。

↑圖說：本次活動將邀請無國界料理主廚阿海納（圖右）至現場，運用香甜爽脆的「天使瓜」與肉質鮮美的「台灣鯛」，研發出獨家料理「桂花鮮果鯛魚串」。（圖片來源：高雄市農業局提供）

農業局指出，神農市集不只是農產銷售平台，更是串聯產地與餐桌的重要橋樑。本月活動匯集高雄在地小農的畜產品、時令蔬果與特色加工品，並特別邀請雲林縣政府攜手參與，帶來優質魚產與農特產品，促進跨縣市農業交流，讓消費者看見農民對品質與食安的堅持，進而支持在地農業的永續發展。

↑圖說：神農市集嚴選在地小農的畜產、時令蔬果與特色加工品，是縮短產地與餐桌距離的橋樑。（圖片來源：高雄市農業局提供）

活動兩天現場除農產展售外，還安排魔術表演與音樂演出，營造輕鬆愜意的午後氛圍，消費滿額亦可參與集點兌換好禮。高雄市政府農業局誠摯邀請民眾於週末走進凹子底森林公園，在瓜果香氣與歡樂氛圍中，感受高雄農業的甜蜜魅力，共度充實美好的歲末時光。

更多品觀點報導

TPASS嘉義799、嘉嘉南999定期票開賣 12/17起預購、12/26正式上路

植感青創躍上國際舞台 高雄「阿金的便秘花園」以綠意生活拓展跨國市場

