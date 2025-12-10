年末節慶披薩登場！「聖誕花圈造型PK驚喜三格抽屜」

隨著年底節慶來臨，速食業者紛紛推出各式特色新品搶攻消費者味蕾。從睽違四年重新回歸的聖誕花圈披薩、結合甜鹹口味的創意三拼披薩，到充滿節慶氣氛的「聖誕巨大桶」，這些造型吸睛、口味多元的美食，不僅滿足民眾的味覺享受，更成為聖誕聚會打卡拍照的絕佳選擇。與此同時，草莓季也同步展開，各大餐飲業者推出限定草莓甜點，為年末增添更多美味選擇。

年末到來，不少速食業者推出應景的餐點。（圖／TVBS）

披薩業者迎接聖誕節推出了特色花圈披薩，這款睽違四年的人氣商品不僅肉量升級，中間還加入了滿滿的雞球，讓許多期待已久的消費者感到興奮。這款打卡美食採用內外雙圈芝心餅皮，並嵌入菠菜，呈現金色、紅色和綠色的聖誕節經典色彩，外觀極似花圈，將限時三週販售。除此之外，業者還加碼推出嫩牛大蝦起司披薩，搭配黑松露火山熔岩餅皮，提供更多元的選擇。

廣告 廣告

競爭對手則主打「甜有鹹」的聖誕派對概念。他們推出的創意披薩包含抹茶卡士達醬搭配紅豆和麻糬的甜味區域，以及鮭魚和炭燒牛肉的鹹味部分，再加上獨立的起司火山口搭配副食點心，形成披薩界的「三本柱」。這款新品設計成三格抽屜式的開啟方式，業者表示目前銷量已經比預估高出一成。

年末到來，不少速食業者推出應景的餐點。（圖／TVBS）

聖誕季草莓也是相當熱門的食材，不少業者也推出主打「草莓」的商品。（圖／TVBS）

速食業者也不甘示弱，推出了「聖誕首爾巨大桶」，以紅色緞帶綁成蝴蝶結，打開後宛如拆禮物一般充滿驚喜。桶內有雪花乳酪脆雞、可可流心蛋塔、鱈魚圈圈、炸蝦塊和草莓奶油比斯吉，呈現濃厚的聖誕氛圍。行銷專家王福闓認為，消費者都希望能有拍照打卡的機會，當餐點畫面漂亮且具有獨特性時，購買機會就會隨之提高。

除了聖誕節慶，草莓季也同步展開。金色三麥集團的BAC蛋糕推出苦甜生巧克力的草莓蛋糕；JR東日本大飯店則加入北海道十勝的鮮奶油，製作草莓年輪鮮奶油蛋糕；亞尼克則推出覆盆莓果粒包覆的生乳捲，內含奶霜及草莓凍。隨著年末到來，各大業者抓準年底節慶商機，紛紛端出最具特色、最能拍照的限定商品，為消費者帶來豐富多彩的美食體驗。

更多 TVBS 報導

外食費年年飆升！上班族每日餐費269元 業者曝「這食材」漲最兇

南韓生菜短缺價格飆 速食店漢堡被迫改包高麗菜

缺豬肉！ 排骨飯業者改賣雞 燒肉飯「捧30萬現鈔」調貨

非洲豬瘟襲台！好市多首發「每卡限購一盒」防搶購

