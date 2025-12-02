年末聚會季開跑！高質感視覺系套餐爆紅 莞固和食「柔御膳」成聚餐首選

（記者蔡函錚／綜合報導）進入年末，大小聚會逐漸增加，不論是同事小聚、家庭慶祝、朋友敘舊或情侶紀念日，許多民眾在挑選餐廳時都更重視「質感、體面、料理完整度」。莞固和食推出的期間限定「柔御膳」，以小懷石式的多層次菜序與細膩手法打造用餐儀式感；餐點風味上從清爽前菜、鮮甜刺身到香氣濃郁的燒物、揚物，料理風味層次分明，讓整套御膳吃起來不膩、節奏明確，也因此成為近期許多年末聚會族群的熱門選擇。

圖／莞固和食推出的期間限定「柔御膳」，以小懷石式的多層次菜序與細膩手法打造用餐儀式感，成為近期許多年末聚會族群的熱門選擇。（莞固和食 提供）

千元級日式套餐推薦 柔御膳一次呈現小懷石精緻感

柔御膳在日本曾創下單日破千份的銷售紀錄，本次在台升級登場後，因其品項豐富且價格親民（880 元起），迅速獲得消費者青睞。套餐以多道料理串起完整的用餐節奏——前菜帶出輕盈鹹香、刺身展現新鮮甜度，燒物與揚物則強調香氣與口感對比，最後以食事作結，整套餐點就像縮小版懷石料理，精緻而不失飽足感。

廣告 廣告

圖／年末聚會需求增加，莞固和食包廂成為許多家庭與朋友團體的指定座位。（莞固和食 提供）

家庭聚餐與情侶慶祝最愛 體面又不失份量

莞固和食觀察，許多顧客選擇柔御膳作為與長輩用餐或紀念日的指定套餐，原因在於其口味清爽、組合多元，讓不同年齡層都能找到喜歡的料理。「柔御膳份量剛好、色調溫潤，加上料理呈現有儀式感，比較不容易踩雷，也更適合需要體面度的聚會場合。」莞固和食表示，近期情侶紀念日、家庭聚餐與小型慶祝活動的訂位量明顯提升，顯示市場對高質感日料套餐的需求正在增長。

加價鍋物人氣升高 蕎麥茶湯底香氣成記憶點

除了主套餐外，莞固和食也提供兩款加價紙火鍋：韃靼蕎麥茶豬肉涮鍋與特選沙朗牛肉涮鍋。蕎麥茶湯底以小火慢煮，散發穀物香氣與淡雅甜味，能凸顯豬肉與牛肉本身的鮮度，被不少消費者形容為「喝一口就記住的味道」。莞固和食指出，鍋物的加入能讓聚會氛圍更具分享感，也是柔御膳在年末期間詢問度持續攀升的原因之一。

圖／莞固和食提供多種座位選擇，無論是雙人、家庭或朋友聚餐，都能享受舒適且具儀式感的用餐氛圍。（莞固和食 提供）

期間限定販售至 12/21 年末聚餐建議提前預訂

在年末聚會需求持續熱絡下，不少訂位平台觀察到千元級高質感套餐的搜尋量有明顯成長。莞固和食表示，希望透過柔御膳讓消費者體驗到「用餐也是一場日常儀式」，也因貼近節慶聚餐需求，自推出後訂位量持續增加。

柔御膳售價為 880 元，若搭配蕎麥茶豬肉涮鍋為 1030 元（平日優惠 990 元），亦可選擇特選沙朗牛肉涮鍋組合。由於餐點販售至 12 月 21 日止，餐廳提醒民眾若有家庭聚餐或慶祝活動，可提前預訂以確保座位。

更多引新聞報導

遭親父長達7年插入性侵、手淫！喊「爸爸會慢慢進去」 二審判決出爐

高鐵突急停全線大延誤！旅客卡隧道狂問「發生什麼事」

