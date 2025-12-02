年末聚會活動頻繁 流感疾病傳播風險升高

疾病管制署今天(2日)表示，截至今年12月1日，公費流感疫苗接種數約630萬人次，新冠疫苗接種累計約148萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約2.1萬人次。因年末聚會活動多可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，儘速接種。

依據疾管署監測資料顯示，第48週類流感門急診就診計87,162人次，與前一週相當；另近7日新增24例流感併發重症病例及9例死亡。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計349例重症病例及53例死亡，其中重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者為多，93%未接種本季流感疫苗。

全球流感活動度上升， 主要流行型別為A(H3N2)，鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢；西南/東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，歐、亞、非洲之部分國家流感陽性率超過30%。

疾管署表示，國內持續新增新冠併發重症本土病例，自今年10月起新增病例有9成以上未接種新冠疫苗，且依文獻資料顯示新冠病毒感染後併發重症風險較流感病毒高，隨著年末聚會活動頻繁，人群聚集使疾病傳播風險升高，提醒符合公費接種資格且尚未接種新冠疫苗者儘快接種，以降低感染後併發重症風險，莫德納 LP.8.1及Novavax JN.1疫苗可擇一接種，兩種疫苗對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG皆具保護效果且安全有效。