年末聚會神器！必勝客嫩牛大蝦比薩半價吃 德國豬腳、燉飯一次滿足

超人氣的「嫩牛大蝦起司比薩」限時回歸，加價升級黑松露餅皮更奢華。（必勝客供圖）

年末想跟朋友聚會，但天氣冷懶得出門，必勝客是個不錯的選擇！限時回歸的 「嫩牛大蝦起司比薩」，能同時滿足肉控、海鮮控。外帶只要半價459元，還能加購冬季限定「黑鑽松露火山熔岩餅皮」，濃郁起司香氣讓整個聚會更加奢華。

嫩牛大蝦比薩是使用厚切牛排搭配炙燒鮮嫩大蝦，海陸鮮味在嘴裡同步綻放。3種起司：卡門貝爾乾酪起司球、澳洲乳酪片、紐西蘭莫札瑞拉起司，交織出濃郁香氣，搭配有蔬菜甜味與紅酒香氣的法式多蜜醬，層次很豐富。

「嫩牛大蝦起司比薩」搭配「黑鑽松露火山熔岩餅皮」，充滿海陸滋味和3種起司的香氣。（外帶單點459元，升級餅皮需加219元，必勝客供圖）

冬季才有的黑鑽松露火山熔岩餅皮，嚴選義大利頂級松露與4種天然起司，外圈超牽絲熔岩芝心，視覺與味覺雙重饗宴，只要加價219元就能升級。

「德國豬腳海陸盛宴拼盤」吃得到外酥內嫩的豬腳，沾黃芥末醬更夠味，副食有黃金和風鱈魚塊、薯金幣與 BBQ 烤雞。（599元／份）

想要有吃高級西餐的感覺，還可以加買首度登場的「德國豬腳海陸盛宴拼盤」。德國豬腳以德式香料細緻醃漬，外皮酥脆焦香、肉質軟嫩多汁，搭配黃芥末醬一吃上癮。拼盤內還有人氣副食：黃金和風鱈魚塊、薯金幣與 BBQ 烤雞。

「嫩牛大蝦個人比薩」（249元／份）與「嫩牛大蝦起司燉飯」（199元／份）可以滿足me time時光。（必勝客供圖）

另外還有「嫩牛大蝦個人比薩」與「嫩牛大蝦起司燉飯」，無論是一人追劇放鬆，享受me time，還是三五好友窩在家過聖誕、跨年，都能輕鬆享受海陸盛宴。



