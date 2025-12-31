年末聚餐吃太多引痛風？專家教你「高普林飲控+4項生活法」，避開尿酸飆高風險

進入12月，冷冽的天氣、節慶聚餐與聖誕氣氛讓人胃口大開。藥理學家周泰廷指出，高普林食物（如紅肉、內臟、部分海鮮）、高糖高脂飲料與酒精攝取增加，可能導致體內尿酸偏高，進而提高痛風或關節不適的風險。痛風是一種與尿酸結晶堆積有關的關節發炎反應，常見的誘因除了飲食，還有體重與代謝狀態等因素。

下面整理出專家觀點，從飲食調配與生活保養兩大方向，提供實用又能共鳴的建議

一、合理飲食：吃得開心也不過頭

控制高普林食物

普林是尿酸的前體，過量攝取會增加尿酸堆積的機會。

建議減少或限量以下食物：

• 紅肉（牛、豬、羊等）

• 內臟（肝、腎等）

• 部分海鮮（像蝦、蟹、貝類）

• 高果糖或含糖飲料（汽水、甜飲料等）

• 酒精（尤其是啤酒）

同時可選擇低普林或中等普林但營養豐富的食材：

• 蔬菜、水果（含維生素C可支持代謝與排泄）

• 豆類、豆製品、全穀類

• 低脂乳製品、蛋、適量健康蛋白質來源（如雞胸肉）

小撇步：平時餐盤可用一半蔬果 + 1/4 優質蛋白 + 1/4 全穀類的比例來安排，既均衡又更耐飽。

重點不是禁食，而是降低暴飲暴食與高普林食物的頻率。

節慶飲酒也要有技巧

酒精，尤其是啤酒，不僅含有普林，還會妨礙尿酸的排泄，加上聚會常搭配高油高糖料理，更易造成體內代謝負擔。

建議：

• 以水、氣泡水或無糖茶替代部分酒精

• 若有喝酒習慣，選擇清酒或少量紅酒、並配合大量補水

• 每餐控制份量、避免空腹飲酒

二、生活保養：讓身體有機會自我調節

1. 多喝水是王道

水是協助身體排尿酸的關鍵，每天補充足夠水分（約 2–3 公升），有助於尿酸透過尿液排出。

2. 維持健康體重與規律運動

研究指出，體重控制與規律身體活動有助於促進代謝運作，對尿酸與整體健康都有正面影響。合理的體重管理也能減少代謝負擔與發炎風險。

3. 均衡飲食不是短期，而是長期策略

即使節日吃得開心，下一餐就可以選擇更多蔬菜、植物性蛋白與低脂食物幫助身體恢復平衡。

避免過度節食或突然大幅減重，因為極端體重變化反而可能影響尿酸排泄。

4. 心情與壓力也會影響身體狀態

壓力與睡眠品質不佳可能讓身體荷爾蒙失衡，間接影響代謝與免疫。適度休息、伸展運動、深呼吸等都可作為日常保健的一部分。

小結：

節日可以享受，但也要顧好身體的長期節奏。

控制高普林與高糖食物、適量飲酒、補充水分與均衡飲食，是讓尿酸穩定的基礎；而搭配健康生活習慣，如運動、規律作息與身體活動，才能真正提升整體舒適感。

立即可做的小目標

• 聚餐前 30 分鐘喝一大杯水

• 一餐至少有 2 份蔬菜

• 喝酒時每杯搭配至少兩杯水

• 避免吃到太飽、掌握七分飽即可

