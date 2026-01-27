年末聚餐多！醫示警：小心血糖失控 別以為沒症狀就沒事

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】年末尾牙與聚餐頻繁，不少上班族的作息與飲食變得不規律。亞東醫院新陳代謝科主任江珠影提醒，這段時間正是血糖容易失控的高風險期，部分原本沒有症狀的人，也可能在年度健檢中意外發現罹患糖尿病。

血糖過高 恐引起腎臟、心血管疾病

江珠影主任表示，許多人在初期可能沒有典型症狀，如口渴、頻尿、體重下降或視力模糊，但高血糖已悄悄損害血管與器官。許多患者誤以為「沒症狀就沒事」，卻可能已在不知不覺中影響心臟與腎臟健康。

江珠影主任說明，血糖控制不佳會加速血管老化、變狹窄，增加心絞痛、心肌梗塞及中風風險。研究顯示，糖尿病患者死於心血管疾病的機率比一般人高 2 到 4 倍。腎臟方面，高血糖會使腎臟過勞，初期可能僅有尿蛋白微量，隨病程進展可能導致腎功能下降，嚴重時甚至需要洗腎。

「連續血糖監測」協助即時記錄 降低併發症機率

江珠影主任提到，糖尿病常被稱為「無聲殺手」，因為早期多半沒有明顯警訊。近年發展的連續血糖監測（CGM），可 24 小時即時記錄血糖變化，協助找出餐後高血糖、夜間低血糖及飲食、運動對血糖的影響，讓血糖管理與治療調整更精準，也有助降低心臟與腎臟併發症風險。

控制血糖五大要點 降低心腎併發症

除了藥物治療，穩定血糖還需要生活型態的全面管理，江珠影主任提供五大重點，幫助穩定血糖、降低心腎併發症風險：

規律檢測、及早發現

建議40歲以上成人定期健康檢查；有家族史、肥胖、高血壓或高血脂者需特別注意。

飲食均衡、控制份量

減少含糖飲料與精緻澱粉，多攝取高纖蔬菜與全穀類，避免血糖劇烈波動。

維持體重、規律運動

每週至少150分鐘中等強度運動，可改善胰島素敏感度，穩定血糖。

按時服藥、遵循醫囑

現代糖尿病治療不僅降血糖，部分新型藥物還能降低心臟衰竭與腎功能惡化風險。

戒菸限酒、控制三高

血糖、血壓與血脂互相影響，全面管理才能降低心腎併發症風險。

尾牙聚餐頻繁 避免飲食過量及酒精

年底尾牙與聚餐頻繁，江珠影主任強調，這段時間容易攝取高油高糖食物，並伴隨酒精或作息不規律，對血糖控制是一大挑戰。建議民眾聚餐時注意控制份量、避免過量甜點與酒精，並盡量維持運動習慣，才能既享受美食，也守護血糖健康。

