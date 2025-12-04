年末聚餐大啖龍蝦2吃 海鮮阿根廷青醬蹦火花

各大飯店推出年末終極料理，台菜、義式、美墨珍饌大吃一波。饗賓集團端出暖胃湯品和龍蝦2吃迎客；寒居酒店以美義風格烹製7至10道美味；JR東日本大飯店台北以爽辣噴香的墨西哥美食款待饕客；統一時代百貨台北店和DREAM PLAZA也力推館內必吃好料，中式、西式美食應有盡有。

饗賓集團旗下的開飯川食堂、真珠台灣佳味分別力推3道預訂美饌，價格介於980元~2,380元，須提前7日訂位並預約。其中，開飯川食堂的醇香黑蒜土雞鍋，將小土雞和黑蒜頭、梅花排骨燉煮，暖呼呼的湯頭蒜香濃郁，適合冬季祛寒暖胃。真珠台灣佳味菜色升級，讓辦桌經典菜色龍蝦沙拉和鮮果共舞，更將龍蝦頭和鮮蝦、蛤蜊、鮮蔬及火鍋料一起滾煮，賓客可以享受龍蝦2吃的鮮美滋味。

寒居酒店BeGood餐廳自12月10日至2月28日，全新開發期間限定的「美義風格」單點及分享餐，近30款單點菜色155元起，雙人或4人分享餐精選7道至10道美饌，價格2,980元起。首推滿滿海味的「海鮮拼盤佐雷莫拉與阿根廷青醬」、脂香馥郁的「BeGood紅屋牛排」，以及酥香薄餅「野菇狂想曲」。活動期間點購「BeGood雙人/4人分享餐」，加碼贈送House Wine氣泡酒。

JR東日本大飯店台北鉑麗安全日餐廳自即日起至1月4日，供應「美墨料理主題自助餐」，以大膽香料、濃烈風味和奔放調性，為歲末聚會餐桌注入截然不同的熱情氣息。像是以多種辛香料慢煨的「墨西哥牛肚湯」、外酥內嫩的「酥炸手工蟹肉餅佐紐約辣醬」、油脂均衡的「安吉拉牛肉餅」及「燻雞肉鹹塔」等。12月30日前週一至週五午餐時段，60歲以上賓客本人用餐享6.5折；加入LINE官方帳號好友，於週一至週四晚間8點後入場享買1送1好康。

統一時代百貨台北店和DREAM PLAZA主打12間美食餐飲品牌跨年套票，像是URBAN PARADISE跨年場晚餐第2時段推薦價3,190元；姜滿堂跨年煙火頂樓方案加購價2,000元；黑毛屋本家跨年個人鍋特價3,360元，限量贈送跨年煙火頂樓方案；養心茶樓位上套餐優待價2,980元；金色三麥4人套餐3,390元；TGI Fridays 2026跨年煙火派對「獨享套餐x景觀煙火」每位2,200元。

